Nastavlja se IT prekvalifikacija zaposlenih lica

Odluka o obustavi postupka IT prekvalifikacija nezaposlenih je izazvala puno interesovanja u javnosti. Dok se čeka na razvoj događaja vezan za nezaposlena lica, danas su objavljene nove informacije o nastavku prekvalifikacija zaposlenih lica.

Naime, juče su potpisani ugovori sa deset izvođača koji će vršiti obuke u programu Prekvalifikacija za IT sektor namenjene zaposlenim kandidatima koji sprovodi Kancelarija za IT i eUpravu, čime se program uspešno nastavlja. Do kraja januara 2.000 selektovanih kandidata će imati finalna testiranja, a izvođači obuka će odabrati najboljih 411 kandidata koji će početi sa obukama u februaru i koje će trajati do devet meseci.

U okviru programa je do sada obučeno 800 kandidata i to u prva dva kruga koje je organizovala Kancelarija za IT i eUpravu, dok su u toku obuke i za 700 kandidata iz trećeg kruga. Program je pokrenut na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava premijer Ana Brnabić. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u novembru 2018. godine, raspisala je u okviru trećeg kruga programa Prekvalifikacija za IT sektor poziv za kandidate koji su zaposleni, koji nisu na IT pozicijama ili nisu završili neki od IT smerova na fakultetima.

U Beogradu obuke će vršiti Fakultet organizacionih nauka, Matematički fakultet i Elektrotehnički fakultet u kojima će biti primljeno po 60 polaznika. U Novom Sadu obuke za 40 polaznika vršiće Vojvođanski IKT klaster, dok će drugih 40 polaznika imati priliku da pohađaju program JISA (Smart d.o.o.). U Nišu Elektronski fakultet pohađaće 40 polaznika, a Matematički Institutu SANU 34 polaznika. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu primiće 17 polaznika, Poslovni Inkubator u Valjevu 20 polaznika i Fakultet tehničkih nauka iz Čačka 40 polaznika.

Izvođači obuka su uveli razne inovacije u svojim programima, tako da će na Fakultetu organizacionih nauka predavači biti i iz industrije. Polaznicima će biti dostupno i karijerno savetovanje, a na Matematičkom fakultetu polaznici će imati zahtevnije završne radove. Na Elektrotehničkom fakultetu polaznici će proći obuku za korišćenje Linux programa, u Vojvođanskom IKT klasteru kroz uvođenje „razrednog starešine“ pojačaće se i saradnja sa kompanijama, dok će JISA (Smart d.o.o.), uključiti nastavnike u praćenje praksi. Elektronski fakultet u Nišu pokriće oblast uključivanja agilnih metoda, Matematički Institut SANU obučavaće Python, a polaznici ovog kursa sarađivaće i sa predavačima sa Univerziteta „San Diego Extension“ kroz onlajn programe i sertifikacije. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu, obučavaće polaznike kako da uvode i upravljaju projektima, Poslovni Inkubator Valjevo upoznaće polaznike sa IoT tehnologijama, dok će Fakultet tehničkih nauka u Čačku pružati dodatne radionice u Startap centru kao i dodatni program mentorisanja.

