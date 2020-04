National Emergency Library: 1,4 miliona besplatnih knjiga

19Budući da se u fizičke knjižare uglavnom ne može, Internet arhiva je osnovala National Emergency Library, i korisnicima ponudila 1,4 miliona besplatnih e-knjiga. Biblioteka je namenjena svima onima koji zbog pandemije ne mogu da dođu do novih knjiga, i biće otvorena za korisnike iz celog sveta, i to do 30. juna, ili sve dok bude trajalo vanredno stanje. Zabrinuti eksperti su već pokrenuli pitanje da li se radi o korisnoj akciji, ili pak o piratskom činu koji škodi autorima.

Arhiva ili piratski sajt? Pojedini autori su besni

The Emergency Library dolazi kao ekspanzija Open Libraries inicijative, u okviru koje Internet arhiva sarađuje sa bibliotekama na skeniranju i objavljivanju knjiga koje su u njihovom vlasništvu. Već čitavu deceniju korisnici tako mogu da dođu do željenih knjiga, a kreatori ovaj način izdavanja knjiga opisuju kao digitalni ogranak fizičkih biblioteka. Korisnici su do sada morali da se prijave na listu čekanja za omiljenu knjigu, slično kao u običnim bibliotekama, da bi knjige sada postale dostupne svima u isto vreme, a zbog pandemije korinavirusa, i učenika koji u isto vreme traže materijale za online časove.

Upravo je ova promena naišla na osudu pojedinih autora, koji su Internet arhivu nazvali „piratskim sajtom“ koji krši prava autora, te knjige bez dozvole poklanja čitavom svetu. Korisnici ipak i dalje mogu da naprave nalog na sajtu Internet arhive, i to besplatno, i pozajme do 10 knjiga odjednom. Rok za „vraćanje“ je obično 14 dana, ali su u uslovima pandemije ukinute sve liste čekanja tako da čitalac istu knjigu može da pozajmi odmah.

