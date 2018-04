Nedeljni pregled kriptovaluta 20.4.2018.

Tokom proteklih nekoliko sedmica tržišta kriptovaluta su bila u zamahu i rastu. Kako su tržišta cvetala, sve oči su usmerene na cenu bitcoin-a, pošto je ona prilično odlučujući faktor za pravac koji će uzeti altcoin-i. Bitcoin je doživeo procvat, a vikend za nama je doneo ubrzani porast, dok je valuta kucala na vrata granice od 9.000 dolara. Bitcoin cena, tokom subote, porasla je sa 8.347 dolara na 8.997 dolara – ali subotu je zatvorio na 8.820 dolara. Valuta je bila u jakom uzlaznom trendu, koji se tokom dana povećao za šest posto. Tržišna kapitalizacija bitcoin-a porasla je sa 141 milijardi dolara na 150,5 milijardi dolara – rast od 8,5 milijardi dolara tokom trgovanja u subotu. Bitcoin, koji je počeo sedmicu u ponedeljak 16. aprila sa 8.028,8 dolara, i celu nedelju je bio prilično stabilan i nije iskakao iz okvira od 8.000 dolara. Već u utorak beležio je mali rast i otvorio vrednošću od 8.058 dolara. U sredu je zabeležio blagi pad i otvorio vrednošću od 8.011,4 dolara, dok je u četvrtak bitcoin otvorio vrednošću od 8.107,4 dolara, a u petak je iznosio 8.170,8 dolara. Međutim, trend rasta bio je snažan, jer je valuta prešla liniju otpora na 8.350 dolara – i porasla preko 8.500 dolara, te danas bitcoin započinje novu nedelju i njegova vrednost na otvaranju iznosi 8.889,8 dolara – sada je cilj 9.000 dolara, što je bliže nego ikada ranije!

Početkom aprila, cena bitcoin-a pala je na 6.500 dolara i time udarila o dno, dok se do ovog trenutka trendovi nisu promenili, a rast na tržištu se borila za kontrolu sa padom – te su cene počele da rastu. Sledeća meta bitcoin-a je verovatno 10.000 dolara – što bi predstavljalo veliki podsticaj kredibilitetu koji je izgubila valuta u prošlom finansijskom kvartalu – pada sa 19.500 dolara na 6.500 dolara. Oporavak je počeo i možda bude potrebno čak i nekoliko meseci pre nego što valuta ponovo dostigne nivoe iz decembra 2017. godine! Investitori nastavljaju da ulažu u bitcoin-e, naročito institucionalni investitori – koji ulažu u obliku hedž fondova i investicionih fondova. Mnogi stručnjaci veruju da su svi industrijski giganti spremni da pomognu ceni bitcoin-a na godišnjem nivou, piše Cryptocrimson.

Ethereum je jedno od najvećih i najdominantnijih imena kada je u pitanu tržište kriptovaluta. Valuta trenutno zauzima drugu poziciju na listi najviših kriptovaluta po tržišnoj kapitalizaciji. Cena ethereum-a nastavlja da raste sa ovim nedavnim snažnim momentom koji pomaže da se valuta stabilizuje preko nivoa od 500 dolara. Cena ethereum-a u jednom trenutku dostigla je visinu od 1.400 dolara. Međutim, valuta je od tada bila u značajnom trendu opadanja – što je dovelo do niskih cena od ispod 400 dolara u prvom kvartalu 2018. godine. April je bio optimističan trenutak za trgovce ethereum-a, jer valuta sada pokazuje znake života.

Ethereum je pratio svog starijeg brata po vrednosti i nije iskako iz svog okvira od 500 dolara. Počeo je sedmicu sa 510,58 dolara, a u utorak vrednost je iznosila 510,12 dolara, dok je već u sredu otvorio sa 511 dolara. U četvrtak je zabeležio rast i otvorio sa 515,30 dolara, da bi u petak nastavio i otvorio sa 531,02 dolara. Etereum-ov cenovni opseg prošle nedelje je bio monumentalan – kako to ukazuje tržišna kapitalizacija, koja je na početku nedelje iznosila je 49,4 milijardi dolara, a zatvorila je nedelju na 60,5 milijardi dolara – rast od 10 milijardi dolara tokom nedelje! Cena ethereuma u ​​subotu je konačno prešla cenu od 600 dolara. Ovo je bio veoma i dugo očekivani nivo – i nastavlja se rast cena valute. Tokom subote cena ethereum-a porasla je sa 564 dolara na 611 dolara. Najviša tačka dana je došla kada je cena ethereum-a došla do 618 dolara. Tržišna kapitalizacija valute porasla je sa 55,8 milijardi dolara na 60,5 milijardi dolara u toku dana. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 613 dolara. Stručnjaci na tržištu tvrde da će se taj rast cena nastaviti. Možda postoji malo povlačenje na oko 630 do 635 dolara – ali to ne bi trebalo da zaustavi rast. Za dugoročne investitore ethereum-a, sledeći idealan glavni cilj valute trebalo bi da bude 750 dolara u narednih nekoliko nedelja, piše Cryptocrimson.

