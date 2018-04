Nedeljni pregled kriptovaluta 6.4.2018.

Kao što će većina ljudi primetiti do sada, postoji daleko manje interesovanje za trgovinu kriptovalutama. Malo je nejasno odakle potiče taj negativan trend, iako je verovatno da pad vrednosti svih valuta ima veze sa tim. Čak i ako je tako, vrednosti se neće vratiti dok se volumen trgovanja ne poboljša. Trenutno, vrlo mali broj novčića beleži rast na tom području. Među prvih 100 kriptovaluta rangiranih po tržišnoj kapitalizaciji, preko 80 odsto je zabeležilo manji volumen trgovanja u protekloj sedmici. Taj spisak obuhvata gotovo sve top kriptovalute, iako bitcoin ima i više nego dovoljno dobre performanse u tom pogledu. Nažalost, samo 18 valuta je zabeležilo blagi porast u trgovanju tokom poslednjih sedam dana. Očigledno je da investitori i špekulanti sada nisu zainteresovani za kriptovalute. Ukupni volumen trgovanja i tržišne kapitalizacije još nisu opali od početka aprila. To je samo po sebi pozitivan razvoj, iako smo videli da je čitav niz padova vršio pritisak tokom cele nedelje. Da li špekulatori žele da zadrže stvari kakve jesu ili žele dalje da gurnu sve vrednosti na dole, ostaje kao pretpostavka. Pored toga, čini se da nije došlo do stvarnih promena u pogledu tržišnog učešća kod svih top 10 valuta. Iako je bitcoin dobio malu prednost u odnosu na altcoin-e, sve ostalo je praktično nepromenjeno. Ethereum je prošle nedelje izgubio malo zamaha, iako se isto može reći i za većinu 2018. godine. Svako može da vidi da stvari sada ne izgledaju odlično za kriptovalute. Istovremeno, trenutni trend će morati da se poboljša u nekom trenutku, ili se barem svi nadamo, piše Merkle.

Bitcoin, najpopularnija kriptovaluta na tržištu, je u poslednjih nekoliko dana prolazila kroz značajan trend pada i pala je ispod nivoa od 6.000 dolara – najniži nivo za više od šest meseci. Međutim, nakon pada na dno, bitcoin se polako vraćao na svoj put do vrha. Valuta je pronašla podršku na nivoima od 6.300 do 6.500 dolara i, u nedelju, uspela ponovo da pređe nivo od 7.000 dolara. Međutim, dostizanje određene vrednosti neće biti dovoljno jer je veći zadatak bitcoin-u održavanje vrednosti. Valuta je u poslednjih nekoliko nedelja prešla ovaj nivo više puta, ali je nastavljala da pada ispod 7.000 dolara. Da li će ovaj put imati više sreće? Vrednost bitcoin-a u nedelju je fluktuirala sa 6.878 dolara na 7.070 dolara, što je najviša tačka dana, kao i tačka vrednosti na kojoj je valuta stala i završila 24-satni period trgovanja. U nedelju, tržišna kapitalizacija bitcoin-a skočila je sa 116 milijardi na 119 milijardi dolara – porastao je za 3 milijarde dolara tokom dana. Bitcoin je započeo sedmodnevni trgovinski period u ponedeljak 2. aprila vrdnošću od 6.855 dolara, a u utorak je otvorio vrednošću od 7.050 dolara. U sredu trend rasta se nastavio i otvorio vrednošću od 7.451 dolara, dok je u četvrtak bitcoin je otvorio vrednošću od 7.396,8 dolara. U petak je pao ispod nivoa od 7.000 dolara i iznosio je 6.914,8 dolara, da bi u nedelju zatvorio sedmicu sa 7.070 dolara. Danas bitcoin započinje novu nedelju i novu bitku za opstanak i njegova vrednost na otvaranju iznosi 6.892,4 dolara. Tržišna kapitalizacija valute je prošla od 110 milijardi dolara do 116 milijardi dolara, pri čemi se tokom nedelje popravila za 6 milijardi dolara. Da bi bitcoin ušao u pravi rast, valuta treba da održi nivo od 7.000 dolara najmanje nedelju dana i formira snažnu podršku na tom nivou, piše Cryptocrimson.

Etereum se smatra drugom najpopularnijom kriptovalutom na tržištu nakon bitcoin-a. Valuta je imala solidne performanse, i porast od 9.000 odsto tokom protekle godine. Međutim, poslednjih nekoliko meseci nisu bili dobri za Ethereum. Cena ethereum-a u ​​nedelju je porasla za tri odsto. Valuta je započela jučerašnji dan vrednošću od 381 dolara i zatvorila dan sa 392 dolara – što je solidan znak rasta za Ethereum, posebno s obzirom na to šta stručnjaci na tržištu prognoziraju. Ethereum je dostigao 393 dolara tokom jučerašnjeg 24-časovnog perioda. Tržišna kapitalizacija valute je u juče porasla od 37,6 milijardi dolara do 38,7 milijardi dolara. Gledajući širu sliku, valuta se poboljšala i tokom sedmice. Ethereum je počeo sedmicu sa 385 dolara i zatvorio sedmicu sa 393 dolara. U utorak je beležio vrlo blagi rast i vrednost je iznosila 390,22 dolara, dok je već u sredu otvorio sa 401,98 dolara. U četvrtak se trend nastavio i otvorio sa 408,50 dolara, da bi u petak došlo do pada i otvorio sa 385,30 dolara. Valuta je u jednom trenutku dostigla cenu od 418 dolara sredinom sedmice, kada je tržišna kapitalizacija skočila na 41,2 milijarde dolara. Danas ethereum započinje novu nedelju i iznosi 386,77 dolara. Iako postojeće performanse ethereum-a izgledaju dobro – stručnjaci na tržištu predviđaju propast valute. Očekuje se da će cene ethereum-a pasti za 50 dolara tokom sedmice. Valuta je imala grub pad u 2018. sa 1400 dolara na 400 dolara – pa čak i ispod te vrednosti. U svojoj trenutnoj ceni, ethereum se suočava sa otporima između 395 i 400 dolara. U ovom trenutku investiranje u ethereum bi predstavljalo rizik i preporučuje se da se sačeka dan-dva pre nego što se kretanje valute može utvrditi, piše Cryptocrimson.

