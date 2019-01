Neograničeni privatni repozitorijumi od sada dostupni svim GitHub korisnicima

Ranije, ako ste želeli da kreirate privatni repozitorijum na GitHub-u, morali ste da budete pretplatnik, ali to će se promeniti. Počevši od juče, i korisnici koji imaju besplatnu verziju GitHub-a će moći da kreiraju i imaju pristup neograničenim privatnim projektima.

Međutim, na njima mogu da rade maksimalno tri korisnika, ali veliki broj onih projekata koji ranije nisu imali opcije nego da budu otvoreni, sada mogu da se označe kao privatni. Za veće projekte potrebno je da se pretplatite ili učinite vaš kod javnim, jer GitHub ne menja način na koji upravlja javnim repozitorijumima.

Microsoft je prošle godine kupio GitHub za 7,5 milijardi dolara. CEO kompanije GitHub, Nat Friedman, je tada rekao da će tim biti fokusiran na to da GitHub postane pristupačniji za developere širom sveta i da će obezbediti pouzdanost, bezbednost i performanse. On je takođe ponovio da će GitHub nastaviti da radi nezavisno. „Volimo GitHub zbog duboke brige i pažljivosti koja ulazi u svaki aspekt developerskog iskustva“, napisao je Friedman u blog postu. „Razumem i poštujem to, i znam da ćemo nastaviti da gradimo dobre alate koje developeri vole.“

Today(!) we’re thrilled to announce unlimited free private repos for all GitHub users, and a new simplified Enterprise offering: https://t.co/dFgK6KC0Wc — Nat Friedman (@natfriedman) January 7, 2019

Friedman je juče rekao da je neograničen broj besplatnih privatnih repozitorijuma najtraženiji od strane GitHub korisnika. Kompanija je takođe najavila GitHub Enterprise, koji objedinjuje Enterprise Cloud i Enterprise Server – ranije GitHub Business Cloud i GitHub Enterprise, u jedan jedinstven proizvod. Privatni repozitorijumi za korisnike besplatne verzije se već puštaju.

Izvor: Engadget

