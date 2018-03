Netflix nagrađuje decu za gledanje serija

Netflix testira novu funkciju koja bi omogućila deci da skupljaju takozvane „pečeve” (patches) gledajući određene epizode ​​TV emisija. Ova funkcija je prvi put primećena na Twitter-u, međutim Netflix je poslao izjavu Variety-ju potvrđujući istinitost tvrdnji sa Twitter-a.

„Testiramo novu funkciju na odabranim naslovima za decu koji uvode predmete koji se mogu skupljati radi interaktivnijeg iskustva, dodajući element zabave i pružajući deci mogućnost da razgovaraju i dele međusobno naslove koji im se dopadaju“, rekli su iz Netflix-a za Variety. „Učimo testiranjem i ova mogućnost će možda postati deo Netflix iskustva.”

Sadržaj koji ima ovu mogućnost označen je crvenom ikonicom katančića za one korisnike koji su deo test grupe. Međutim, izgleda da sami pečevi nemaju nikakvu drugu funkciju osim što korisnicima pružaju malu nagradu za gledanje određenih emisija. Odgovora roditelja na Twitter-u bilo je raznih, a neki kažu da su pečevi nov i zabavan način gledanja televizije, dok drugi brinu da bi to moglo da pomogne u pretvaranju dece u “bindž gledaoce” (gledanje velike količine sadržaja odjednom).

What the heck are #Netflix patches?! pic.twitter.com/Mv2XG2XA3D

— Kaley Belakovich (@KaleyBelakovich) February 24, 2018