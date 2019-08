Nigerijski tinejdžeri snimaju naučno-fantastične filmove pametnim telefonima

Tinejdžeri iz severno-zapadne Nigerije formirali su „The Critics“ – kolektiv mladih, samoukih filmadžija, te svojom posvećenošću, ambicijom, i malim, skoro nepostojećim budžetima dali primer svim filmskim fanaticima.

Pametni telefoni i besplatne aplikacije za editovanje olakšali su proces transformisanja fantazije u realnost, a mladi umetnici su uspeli i da uštede dovoljno novca da kupe zeleno platno za specijalne efekte. Do sada su snimili 20 kratkih filmova, i to samo samo uz pomoć pametnog telefona čiji je ekran razbijen, i koji je povezan na stari mikrofon, čime se došlo do „troglave skalamerije“ čiju nesavršenost nadoknađuje jedino entuzijazam ovih mladih ljudi. Na njihove napore nedavno je skrenuo pažnju i nolivudski reditelj Kemi Adetiba, te su nakon toga uspeli da sakupe 5.800 dolara, i nastave napred ka još većim projektima.

Za jedan kratki film potrebno im je oko sedam meseci snimanja i editovanja, a ljubitelji nezavisnog filma se nadaju da će ih u budućnosti videti i na nekom većem projektu u okviru kojeg bi njihove post-apokaliptične vizije mogle da stignu na velika platna širom sveta.

Izvor: Open Culture