Nuraphones: Slušalice koje zvuk prilagođavaju uhu korisnika

Rečenica „Ovo nisu slušalice“ utisnuta je na Nuraphones pakovanje, a oni koji su ih isprobali kažu da u kutiji ipak jesu slušalice, ali različite od svega onoga što je do sada moglo da se vidi (ili čuje).

Nuraphones su slušalice koje mogu da se nose i u uhu i preko uha, ali to ipak nije njihova glavna opcija. Naime, centralna funkcija ovih premijum slušalica je to što kreiraju jedinstvene zvučne profile za svakog korisnika ponaosob, a tako što prvo sprovode zvučni test preko prilagođene aplikacije. Kada zvučni talas dođe do bubnih opni u unutrašnjem uhu se generiše zvuk (otoacoustic emission – OAE), te ga mali mikrofoni u slušalicama detektuju, što pametnim slušalicama omogućava da kreiraju zvuk koji odgovara određenom uhu kroz sistem koji je dobio ime „self-learning engine“.

Da bi se slušalice podesile na odgovarajući način emituje se seriju zvučnih frekvencija u trajanju od 60 sekundi kako bi se analizirao sluh korisnika. Jednom kada je test gotov onaj koji koristi slušalice dobija personalizovani mod za slušanje, što je značajan napredak u odnosu na tradicionalne načine slušanja.

Bežične slušalice kompanije Nura mogu da se nabave za 399 dolara, te se tako dođe do personalizovanog audio iskustva. Kao jedina mana se ističe težina od 329 grama, što je više od nekih drugih premijum modela koji se kreću oko 200 grama, te to čini da budu manje udobne nakon dužeg nošenja.

