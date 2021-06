Nintendo dobio parnicu protiv piratskog sajta ROMUniverse

Kompanija Nintendo je u septembru 2019. godine podnela tužbu Sudu u Kaliforniji protiv Matthew Storman-a, vlasnika ROMUniverse sajta, u kojoj je navedeno da je on hostovao i distribuirao piratizovane Nintendo igre i profitirao zbog masovnog kršenja kopirajta, jer je naplaćivao pretplatu za svoj sajt.

Storman je odbacio ove optužbe i odlučio je da se na sudu brani samostalno, bez advokata. On je tvrdio da nije kršio ni jedan zakon i da ni jedan ROM na sajtu nije on lično postavio. Ipak, to nije uspelo da ubedi sudiju, jer je u jednom od prethodnih svedočenja potvrdio da je ipak stavljao ROM-ove na sajt. Uglavnom, zaradu je ostvarivao zbog naplate premium pristupa sajtu. Utvrđeno je da je samo tokom 2019. godine na taj način zaradio između 30.000 i 36.000 dolara.

Nintendo je zahtevao odštetu veću od 15 miliona dolara, zbog štete koju su pretrpeli, ali sudija ipak nije uvažio taj zahtev. On je presudio da ROMUniverse mora da plati znatno manju, ali ipak ogromnu sumu. Za svaki od 49 Nintendo ROM-ova koji su se nalazili na sajtu, određena je odštetna suma u iznosu od 35.000 dolara (Nintendo je tražio 90.000 dolara po ROM-u). Pored toga, naloženo je da ROMUniverse mora da plati još dodatnih 400.000 dolara. To ukupno daje kaznu u iznosu od 2.115.000 dolara, a sajt ROMUniverse je trajno ugašen.

Izvor: Video Games Cronicle

