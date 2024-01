Nintendo u aprilu gasi Wii U i 3DS online servise

Nintendo je objavio datum kada će prestati sa radom preostali 3DS i Wii U servisi. To će se desiti 8. aprila 2024. godine. Od tog datuma, igrači na ovim konzolama neće moći da igraju multiplayer mečeve, niti da koriste online co-op mod. Badge Arcade opcija, koja omogućava igračima da prilagode svoje Nintendo 3DS home menije, takođe će prestati da funkcioniše.

Single-player modovi igranja će i dalje biti operativni na obe platforme. Nintendo je najavio i da će možda biti nekih izuzetaka po pitanju online servisa, pa da igrači za svaki slučaj kontaktiraju proizvođače igara da provere da li će njihovi servisi biti aktivni i nakon tog datuma. Za sada se zna da će Pokemon Bank i Poke Transporter opcije ostati operativne. Pomenuto je i da će StreetPass na 3DS-u takođe raditi i dalje, jer se povezivanje 3DS konzola obavlja preko lokalne komunikacije. S druge strane, SpotPass će biti ugašen, jer on zahteva Internet konekciju.

Takođe, korisnici će moći da preuzimaju igre koje su ranije kupili i nakon pomenutog datuma, mada se ne zna do kada će to biti dozvoljeno. Inače, kompanija je ugasila eShop za obe platforme u martu prošle godine. Vlasnici 3DS i Wii U konzola će do 12. marta moći da objedine svoje Nintendo Network ID i Nintento Account-e. Ukoliko to urade, moći će da nesmetano troše svoja neiskorišćena sredstva na eShop-u za Nintendo Switch igre i za druge digitalne sadržaje.

