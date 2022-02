NIS: Digitalizacija pumpi ili kako do punog rezervoara u svega par klikova

Inovacije u poslovanju mogu da predstavljaju pravi izazov, posebno u situacijama kada se rezultat uspeha meri zadovoljstvom potrošača. Činjenica je da sve velike kompanije pronalaze inovativne načine da unaprede svoje poslovanje u čijem fokusu je upravo korisničko iskustvo. Na kraju, ocena korisnika najvažniji je faktor koji određuje dalje smernice razvoja proizvoda i usluga koji će osvojiti tržište, a samim tim i krajnje kupce.

Ključno pitanje na koje je potrebno dati odgovor jeste – šta je to što savremeni potrošač ceni prilikom kupovine? Bez sumnje, svoje vreme i komfor, pa je iz tog razloga brza, kvalitetna i sigurna usluga uvek njegov izbor broj jedan. Uz to, savremeni potrošač očekuje da usluge koje koristi budu još brže i dostupnije, pa samim tim, ozbiljni igrači koji žele da unaprede svoju konkurentnost na tržištu stalno prilagođavaju svoje proizvode i usluge ubrzanom razvoju savremenog sveta. Izuzetak nije ni naftna industrija gde su moderne tehnologije i tehnička rešenja usmerena upravo na to da se potrošačima na benzinskim stanicama obezbedi što efikasniji servis. Dobar primer je domaći NIS koji je svoj digitalni portfolio poslednjih godina dodatno obogatio mnogobrojnim inovativnim uslugama, među kojima posebno mesto zauzima Drive.Go aplikacija za plaćanje goriva.

Drive.Go – mobilni umesto novčanika

Šta je, zapravo, Drive.Go i kako funkcioniše? Reč je o mobilnoj aplikaciji koja pruža mogućnost plaćanja goriva na točionom mestu, bez potrebe odlaska na kasu, a dostupna je na NIS Petrol i GAZPROM benzinskim stanicama u Srbiji. Konkretno, sve što je potrebno jeste da se mobilna aplikacija aktivira na mobilnom uređaju, a zatim natoči gorivo u rezervoar. Skeniranje QR koda koji se nalazi na točionom mestu i koji je neophodan za plaćanje goriva može se obaviti pre ili posle točenja. Klikom na opciju „plati” u mobilnoj aplikaciji proces kupovine i plaćanja je završen, a moguće je i sakupljanje bonus poena uz „Sa nama na putu” karticu lojalnosti NIS-a, na isti način kao i prilikom plaćanja na kasi. Drive.Go aplikacija može se preuzeti sa Google Play-a, Apple Store-a ili Huawei App Gallery-je.

„Unapređenje iskustva potrošača jedan je od osnovnih ciljeva procesa digitalizacije u NIS-u. Kada smo pre dve godine, prvi put na domaćem tržištu, omogućili na našim benzinskim stanicama uslugu plaćanja za gorivo uz pomoć Drive.Go mobilne aplikacije, rezultati njene primene postali su vidljivi već nakon nekoliko meseci, a danas sa sigurnošću možemo da kažemo da Drive.Go ima značajan potencijal koji će nastaviti rast i u narednom periodu. Konkretno, za nešto manje od dve godine, uz pomoć Drive.Go prodato je više od šest miliona litara goriva na našim benzinskim stanicama, dok više od 80.000 potrošača aktivno koristi aplikaciju kao sredstvo plaćanja. Uz to, još jednom smo pokazali da su bezbednost i sigurnost potrošača naš prioritet, posebno u ovim izazovnim vremenima nastalim usled pandemije virusa”, navode u NIS-u i dodaju da je, između ostalog, Drive.Go dobitnik nagrade „Inovacija godine” koja se dodeljuje u okviru manifestacije Hot Spot eCommerce Awards za 2021, u organizaciji eCommerce Asocijacije Srbije, što predstavlja još jedan dokaz poverenja potrošača u kvalitet inovativnih usluga koje NIS uvodi na tržište.

