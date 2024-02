Nothing Phone 2a: I dalje providan, i dalje zanimljiv

Od kraja 2022. godine se priča o Nothing Phone modelu, a nedavno je najavljen i novi Nothing Phone 2a – još uvek providan i još uvek „kul“.

Prvi telefon kompanije Nothing – Phone 1 – se najavljivao mesecima, a o izgledu uređaja se spekulisalo i pre toga. Izašao je u julu 2022, a bio je dostupan u Evropi i Aziji, dok su korisnici u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostali praznih ruku.

Kompanija Nothing se pre priče o pametnom telefonu probila kao proizvođač zanimljivih slušalica, a svima je bilo interesantno to što se radilo o najavi za telefon iz kompanije koja nikada do tada nije napravila nešto slično. Mnogi su zbog toga sumnjali da će uređaj biti zaista kvalitetan, iako su Nothing Ear (1) bežične slušalice ušle među najbolje iz te kategorije u 2021. godini.

Nothing Phone 1 su opisivali kao dašak svežeg vazduha na učmaloj Android sceni. Zanimljiv dizajn, pristojne specifikacije, nekoliko jedinstvenih funkcija i fer cena su ispunili očekivanja, kada je solidna alternativa nekim skupljim modelima u pitanju. Zato su se brzo čule vesti o novom modelu, a iz kompanije su još tada obećali da će Phone 2a doći do svih delova sveta.

Kompanija je odlučila da detalje o dizajnu 2a modela objavi pre lansiranja, pa se na platformi YouTube pojavio video za najvećeg „obožavaoca kompanije“ – dečaka po imenu Maximilian. Sjajan marketinški potez, reklama u kojoj dečak otvara kutiju s novim telefonom. Svi znamo koliko su unboxing videi popularni.

U videu može da se sazna sve o modelu u beloj boji, bar kad je dizajn u pitanju – poluprovidan izgled sa Glyph svetlima, te dve kamere sa zadnje strane. I dok se o izgledu saznalo skoro sve, o specifikacijama još uvek ne znamo ništa – moguće je da se ne razikuju puno od prvog modela.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet