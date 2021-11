Nove FaceTime funkcije na iOS-u 15

Portretni režim, režim mikrofona i deljenje ekrana sa prijateljima.

FaceTime je već omiljena platforma za video ćaskanje za većinu korisnika iPhone-a. Ali sa najnovijim ažuriranjem iOS-a 15, ove potpuno nove funkcije čine ga još boljim nego što je bio, a bio je već prilično dobar.

Portretni režim

Efekat zamućene pozadine je prisutan na fotografijama već godinama, ali sada možete da zamutite pozadinu i tokom video ćaskanja. Prilikom dodira oblaka tokom poziva trebalo bi da vidite ikonu u svakom uglu. Dodirnite ikonu u gornjem levom uglu da biste aktivirali portretni režim, a zatim dodirnite ponovo da biste ga isključili. Takođe možete izabrati svoj kontrolni centar nadole i dodirnuti mesto gde piše „Video efekti“ da biste uključili ili isključili portretni režim.

Režim mikrofona

FaceTime sada omogućava promenu podešavanja zvuka da biste optimizovali svoje iskustvo tokom poziva. Izborom kontrolnog centra pojaviće se opcija sa nazivom „Režimi mikrofona“ u gornjem desnom uglu. Ovde možete da izaberete ili izolaciju glasa, koja filtrira svu pozadinsku buku i propušta samo vaš glas koji govorite, ili široki spektar, koji koristi AI za odabir ambijentalne buke iz vašeg okruženja, kao i vašeg glasa.

SharePlay

Ova najnovija funkcija dolazi sa ažuriranjem iOS-om 15.1, tako da je potrebno prvo ažurirati sistem na najnoviju verzziju pre nego što pokušate da ga koristite. SharePlay vam omogućuje da delite sve što je na ekranu sa svojim partnerom za razgovor u samo nekoliko koraka. Dodirnite svoj ekran da biste izabrali traku sa alatkama, a zatim izaberite ikonu krajnje desno. To bi trebalo da generiše opciju koja kaže „Share my screen“. Izborom te opcije, a zatim prevlačenjem prstom do onoga što želite da gledate možete podeliti zajedno sa prijateljima. Korisno je i za gledanje emisija i filmova ili za brzo pokazivanje nekome fotografije bez potrebe da ih šaljete.

Izvor: Mashable

Podelite s prijateljima

Tweet