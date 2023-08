Novi LG lifestyle ekran za zabavu u pokretu

Kompanija LG najavila je globalno lansiranje svog najnovijeg Lifestyle ekrana, jedinstvenog modela LG StanbyME Go (model 27LX5). Novi, inovativni model ima 27-inčni touch ekran i četvorokanalni zvučni sistem od 20W koji je integrisan u elegantan i čvrst prenosivi kofer. Unapređujući prenosivost i raznovrsnost originalnog StanbyME, model 27LX5 omogućava korisnicima da uživaju u zabavnim sadržajima, gde god da se nalaze.

Idealan za gledanje filmova ili igranje video igara, StanbyME Go može da se koristiti unutra ili spolja; njegov kofer i ugrađena baterija omogućavaju praktičnu mobilnost, superiornu zaštitu ekrana i do 3 sata korišćenja bez povezivanja na eksterni izvor napajanja. Osim velikog ekrana i snažnih zvučnika novog Lifestyle ekrana, kofer ima i sigurno mesto za jednostavan daljinski upravljač i kabl za napajanje.

StanbyME Go dopunjuje svoju prenosivost raznovrsnom prilagodljivošću koja podržava različite namene i lične preference. Korisnici mogu da naginju ekran kako bi namestili najbolji ugao gledanja, mogu rotirati ekran za 90 stepeni iz vodoravnog u portretni položaj i obrnuto, podesiti visinu za do 18 centimetara ili ga postaviti u Table režim. Kada je postavljen na Table režim, ekran StanbyME Go je ravan u donjem delu kofera, omogućavajući korisnicima da igraju digitalne društvene igre poput šaha i Hidden Catch-a, ili da uključe virtuelni gramofon za zabavno i nostalgično iskustvo slušanja. Inače, novi LG Lifestyle ekran se automatski uključuje kada se kofer otvori i isključuje kada se isti zatvori.

StanbyME Go je dokazano izdržljiv uređaj, što potvrđuje 11 uspešno obavljenih testiranja, usaglašenih sa rigoroznim vojnim standardom MIL-STD-810G Sjedinjenih Američkih Država. Testovi pokazuju da 27LX5 može izdržati različite spoljašnje faktore, uključujući nizak pritisak, visoku i nisku temperaturu, prašinu i so. Dodatno, pruža zaštitu od slučajnih padova, vibracija i udaraca.

Za maksimalno uživanje tokom gledanja, ugrađeni zvučnici StanbyME Go automatski optimizuju izlaz zvuka prema prednjoj strani ekrana. Iskustvo gledanja dodatno se unapređuje podrškom za napredne video i zvučne tehnologije – Dolby, Dolby Vision i Dolby Atmos.

Opremljen sa LG webOS pametnom platformom za televizore, StanbyME Go omogućava korisnicima da se jednostavno povežu sa svojim iOS ili Android uređajima. Osim toga, prepoznavanje glasa omogućava pokretanje aplikacija, podešavanje zvuka i pretragu sadržaja bez i jednog dodira – posebno korisna funkcija za one koji vole da kuvaju, čiste ili obavljaju druge aktivnosti dok gledaju svoju omiljenu emisiju. LG Lifestyle ekrani kreiraju revoluciju korisničkog iskustva i uživanja, pružajući nove načine za gledanje sadržaja i novu vrednost za današnje potrošače koji su stalno u pokretu. Lansiranje LG StanbyME Go ekrana počinje u SAD ovog meseca, a uskoro će se pojaviti na ključnim tržištima u Evropi – Italiji, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Nemačkoj. Kompanija LG će prikazati svoje najnovije lifestyle televizore, uključujući StanbyME Go, zajedno sa LG OLED kolekcijom Objet Collection Posé, na izložbenom štandu (Hala 18, Messe Berlin) na sajmu IFA 2023 od 1. do 5. septembra u Berlinu.

