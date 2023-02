Novi WINE Windows translation layer

Projekat WINE je dostigao verziju 8.0 i DXVK verziju 2.1 svog DirectX translation layer-a zasnovanog na Vulkanu.

Zajedno sa DXVK 2.1, veća i bolja kompatibilnost dolazi sa Linuxom

Ako želite da isprobate Linux osim jedne ili dve dosadne, ali neophodne aplikacije, vredi pokušati. WINE 8.0 je tu. Kao i sam Linux, WINE je prilično lepo sazreo poslednjih godina, a rezultat je da stvari postaju dosadne – na dobar način. Samo ga instalirate, što je generalno malo muke, a onda samo nastavlja da radi i radi. Kao rezultat toga, postoji relativno malo velikih i bučnih funkcija u napomenama o izdanju. Svi WINE sada mogu biti napravljeni kao „Portable Executables“ u Windows stilu, a ne kao izvorni Linux format ELF izvršnih fajlova. Ovaj važan korak je zahtevao četiri godine rada, i iako sam po sebi nema mnogo vidljive koristi, on čisti podelu između delova WINE-a sličnih Windows-u i osnovnih delova UNIX-a.

Ovo bi trebalo da pomogne WINE-u da podrži 32-bitne Windows programe na 64-bitnim operativnim sistemima kojima nedostaje 32-bitna podrška. Canonical je planirao da ukloni podršku za 32-bitne aplikacije iz Ubuntu-a 2019. godine, ali je odustao nakon što su se korisnici žalili. Apple je nastavio i izbacio 32-bitnu podršku sa macOS Catalina iste godine. Još uvek se radi na uklanjanju zavisnosti od 32-bitnih biblioteka, ali za sada, WINE 8 ima ono što je opisano kao „eksperimentalni ‘Windows-like’ WoW64 režim,” koji možda neće raditi za sve aplikacije, ali bi trebalo da znači da može barem pokušati da pokrene 32-bitni Windows program pod WINE 8 čak i ako osnovni OS uopšte ne podržava 32-bitne binarne fajlove– uključujući macOS 10.15 i novije verzije. Ovo bi takođe trebalo da poboljša emulaciju k86 na 64-bitnim Arm mašinama. Ostala poboljšanja uključuju bolju podršku za DirectX i .NET, uz WINE-ov Mono motor ažuriran na verziju 7.4.0.

Podrška za Common Controls verzija 6 znači bolju temu i podršku za HiDPI ekran, što uključuje novi tamni režim. Projekat WINE održava tri različite grane: winehq-stable, winehq-devel and winehq-staging. Prošlog januara stabilna verzija je vreme bila 7.0. Od tada, otprilike svakih nekoliko meseci, projekat objavljuje novu tačku za tu stabilnu verziju, popravljajući manje greške i probleme, ali ne menjajući broj verzije. Nasuprot tome, grana za razvoj vidi novu tačku izdanja svakih nekoliko nedelja, a grana za postavljanje je u skoro konstantnom toku. Stabilna verzija se nije menjala skoro godinu dana dok se nije pojavilo ovo novo izdanje, a zatim je automatski nadograđeno zajedno sa ostatkom OS-a. To je jedna od malih radosti korišćenja OS-a sa integrisanim package menadžerom: sve dok softver dolazi iz pravilno konfigurisanih eksternih skladišta, kao što je WINE-ov Ubuntu repo, te aplikacije se automatski ažuriraju zajedno sa ostatkom OS-a. Praktičan alat za deb-get, automatizuje ovaj proces za vas. Uglavnom je dosadan i jednostavno radi, kao i mnoge moderne distribucije i kao i sam WINE.

DXVK

Prošle nedelje je takođe objavljena verzija 2.1 DXVK-a, koja prevodi Direct3D 9, 10 i 11 API pozive u Vulkan pozive. Vulkan je multi-platformski 3D grafički API, u suštini savremeni naslednik OpenGL-a. Windows igre zasnovane na Direct3D-u koje rade pod WINE-om na Linux-u mogu da koriste DXVK da bi se uključile u hardverski ubrzanu 3D grafiku, bez da je igra napisana za Linux ili da joj je potrebna ikakva podrška za Linux. Razlog za veći istraživačko-razvojni napor koji se ulaže u takve alate je taj što novo komercijalno tržište dobija na značaju: pokretanje Windows igara na Linux-u sa uređajima kao što je Valveova Steam Deck ručna igraća konzola.

Za sve vatrene ne-gejmere, Valve’s Steam je prodavnica video igara na mreži, koja radi na Windows, Linux, macOS, iOS i Android. Nakon nekih nesrećnih ranih štucanja, Steam usluga sada omogućava da se dosta Windows igrica radi dobro– i brzo – na Linux kutijama. Valve’sSteamOS zasnovan na Linux-u postoji već deceniju, ali Steam Deck radi prilično dobro, a to znači da mnogi vlasnici koriste Windows aplikacije koje se plaćaju na Linux mašinama. Što zauzvrat znači da novac curi u biblioteke i alate da bi se to dogodilo, jer kupci koji plaćaju očekuju glatko, uglađeno iskustvo. A to bi zauzvrat trebalo da koristi korporativnim klijentima koji uvode Linux mrežne klijente, ali povremeno nailaze na tvrdoglavu aplikaciju samo za Windows koja je potrebna samo nekim pojedincima u kompaniji.

Da, naravno, možete jednostavno pokrenuti Windows u VM-u i staviti aplikaciju na to, a VM bi zapravo mogao da radi na terminalnom serveru u centru podataka negde – ali ako to radite na taj način znači da vam je potrebna Windows licenca za svaku VM. Ako WINE može dovoljno dobro da pokrene aplikaciju, to bi moglo uštedeti mnogo novca. WINE-ova baza podataka o kompatibilnosti izgleda bolje sa svakim izdanjem, a ako stvari ne funkcionišu iz prve, tu su i WINEtricks koji će vam pomoći. Ako vam se to čini kao preveliki napor, ali vam ne smeta da potrošite malo da biste uštedeli gnjavažu, Codeweavers Crossover to čini mnogo lakšim, a čak podržava i ChromeOS.

Izvor: Theregister

