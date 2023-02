Peloton pokazuje znake oporavka

„Ako ste se pitali da li Peloton može da ostvari epski povratak, rezultati ovog tromesečja pokazuju da promene koje pravimo funkcionišu“, napisao je izvršni direktor Pelotona Barry McCarthy u pismu za investitore koje prati izveštaj o zaradi kompanije u drugom kvartalu 2023.

Njemu nisu nepoznate smele tvrdnje, ali godinu dana nakon što je preuzeo kormilo problematične kompanije, čini se da brojke počinju da ga podržavaju. U svom izveštaju o zaradi u drugom kvartalu 2023, Peloton je prijavio gubitak od 335,4 miliona dolara u poređenju sa 439,4 miliona dolara u ovo vreme prošle godine. Na površini, gubitak ne izgleda kao pobeda – pogotovo zato što je Peloton osmi uzastopni kvartal bez ostvarivanja profita. Međutim, to je najuži gubitak koji je Peloton prijavio od kada je počeo da pedalira svoje poslovanje sa litice krajem 2021.

Uz to, Peloton je nadmašio očekivanja analitičara za ovaj kvartal, ostvarivši prihod od 792,7 miliona dolara u poređenju sa procenom Wallstreeta od 700 do 725 miliona dolara. Takođe verovatno pomaže to što je Pelotonova prognoza prihoda za treći kvartal veća nego što su analitičari očekivali i što je Peloton napravio značajan napredak u poboljšanju svog novčanog toka. U godini otkako je McCarthy preuzeo vlast, Pelotonov novčani tok se poboljšao za 83 odsto sa negativnih 546,7 miliona dolara na negativnih 94,4 miliona dolara. U današnjem pozivu za investitore, McCarthy je ponovio da mu je prvi prioritet da stavi pod kontrolu novčani tok kako bi Peloton mogao „kontrolisati [svoju] sudbinu“.

Cena akcija Pelotona je porasla za 10 procenata u ranoj trgovini

Ipak, Peloton još uvek ima posla. Finansijski direktor Pelotona je primetila da je potražnja za nedavno puštenim Peloton Row-om premašila očekivanja . U suštini, Peloton još uvek gubi novac na svojoj skupoj opremi, nadoknađujući manjak pretplatama, ali nije baš primetio priliv novih korisnika. U iznenađujućem potezu, Peloton je takođe rekao da više ne planira da prodaje Precor, poznatog proizvođača komercijalne opreme za fitnes, nakon što ga je potencijalni kupac spustio.

Ali dok Makartijev agresivni plan restrukturiranja pokazuje znake da funkcioniše, zapravo nije bilo pitanje da li će Peloton preživeti. Bilo je pitanje da li to može samostalno. Dok su glasine o prodaji zamrle od pre godinu dana, Amazon i Nike su i dalje navodno zainteresovani za potencijalnu kupovinu kompanije.

Što se tiče epskog povratka, to će zavisiti od toga da li kompanija može napredovati umesto da samo preživi.

