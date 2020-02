nvidia lansira geforce now

Sada je zvanično, Nvidia ulazi u svet cloud gaming-a, sa servisom GeForce Now. Iako je testiranje počelo u januaru 2018. godine, sve je završeno na vreme, pa je Nvidia odlučila da obraduje sve ljubitelje video igrica i pre zvaničnog datuma.

Video igre u oblaku

U osnovi, igranje igara u tzv. cloud gaming-u omogućava igračima da ne budu zavisni od konzole, laptopa, ili nekog drugog uređaja. Samim tim, oni ne moraju biti fizički stacionirani već mogu igrati putem bilo kog uređaja, mobilnog telefona ili tableta. Sa ovakvom platformom, gde igre ne moraju fizički biti instalirane na samom uređaju, kompanije se nadaju da privuku nove igrače, što je osnovni cilj.

Trenutni cenovnik GeForce Now nam jasno govori da je osnovna ideja privući ogroman broj korisnika, jer su cene i više nego pristupačne. Naime, postoji i besplatan mod gde možete igrati 1 sat bez plaćanja, dok je mesečna pretplata svega 4,99 dolara, a prvih 90 dana je besplatni probni period.

GeForce Now je jeftiniji od konkurencije

Iz Nvidia-e su napravili odličan potez pri formiranju cena paketa, jer kako za sada stvari stoje na tržištu, daleko su jeftiniji od svih ostalih. Tako recimo, ako želite da igrate na Google Stadia, morate da platite 9,99 dolara mesečno, a isto toliko ćete morati da odvojite i za Sony PlayStation Now.

GeForce Now za sada ispunjava oba zacrtana cilja. Jedan je da se približe korisnicima koji koriste Mac računare, gde je gamin slabo zastupljen, jer će uz pomoć ovog servisa biti omogućeno da igraju sve igračke naslove. Drugi je pak malo drugačiji, a to je omogućavanje igranje najnovijih igara na uređajima koji nisu dovoljno snažni za takve igre, gde GeForce Now za sada pokazuje izuzetan uspeh. Naime, preko 80% testiranih igara bilo je na uređajima koji u realnim okolnostima ne bi mogli da podrže njihovo igranje.

