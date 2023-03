Olakšana pretraga Reddit komentara

Reddit dodaje mogućnost pretraživanja komentara unutar određenog posta direktno iz trake za pretragu. Nova funkcija izgleda prilično zgodna, jer bi trebalo da olakša pronalaženje određenih komentara na postu bez potrebe da se stalno skrolujete ili koristite CTRL / CMD + F.

Mnogo puta bi ovo moglo biti veoma korisno. To bi mogao biti odličan način da pronađete diskusiju o određenom liku iz TV emisije ili filma, na primer, ili možda da izvučete fitnes rutinu zakopanu u drugom postu. I to su samo načini na koje možete to da koristite.

Reddit navodi da je ova funkcija sada dostupna na desktopu, iOS-u i Android-u. To doprinosi mogućnosti šireg traženja komentara, koju je Reddit predstavio prošle godine.

Izvor. TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet