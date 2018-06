Otkud tolika potražnja za programerima?

Nikada potreba za jednim zanimanjem nije bila tolika kao što je danas za programerima. Skoro svi koji rade u toj oblasti budućnost čekaju bez nesigurnosti i strepnje. To čine s pravom, jer raspolažu veštinama i znanjima za kojima potražnja iz dana u dan raste.

Sve je počelo naizgled neprimetno

Često se govori o tome da se svet u poslednjih 20 godina izmenio više nego u prethodna dva milenijuma. Spolja je možda ta promena neprimetna, ali ako se osvrnete oko sebe, uvidećete da se naša svakodnevica u potpunosti izmenila – način na koji komuniciramo s prijateljima i porodicom, kako dolazimo do vesti i informacija, kako koristimo moderne uređaje da obavljamo sve vrste aktivnosti… Sve je postalo prožeto tehnologijom. Iza svega stoji neki računarski program. A iza svakog programa mora da stoji bar jedan programer. Sada vam je jasno zašto je toliko jednostavno jednom programeru da danas dođe do posla.

Manjak programera je šansa za svakoga

Programiranje se već godinama nalazi na vrhu liste najtraženijih IT veština. Čak 40 odsto ispitanih kompanija reklo je da će zapošljavati programere u narednih 12 meseci. Takođe, potreba za softverom i primenom poslednjih tehnoloških trendova više nije rezervisana samo za velike kompanije ili one koje se direktno bave IT‑jem. Danas je to jednako važno vlasniku kafića ili servisa bele tehnike kao i telekomunikacionoj kompaniji. Jednostavno, ne može se poslovati bez usluga IT stručnjaka. I dalje se na godišnjem nivou manji broj ljudi školuje za programera nego što se otvori radnih mesta za njihovu struku. Za ekonomiju to je problem, ali za sve one koji su spremni da se školuju ili prekvalifikuju, to je ogromna šansa.

Česte zablude u vezi s programiranjem

Zašto mnogi, i pored ovakvog stanja, oklevaju da počnu da se bave programiranjem. Pre svega, mnogi su uplašeni da je ta profesija rezervisana za genijalce i da nisu dovoljno inteligentni da izađu na kraj s programskim jezicima. To je vrlo daleko od istine. Uz dovoljno truda, svako može naučiti da komunicira na engleskom, nemačkom, španskom… Zašto ne bi naučio i da piše kodove u programskom jeziku ako je u tome dovoljno istrajan? Glavno je da naučite da razmišljate programerski, a nakon toga, uz pravu edukaciju i konstantnu vežbu, možete savladati bilo koji programski jezik.

Siguran put da postanete programer

Oblast informacionih tehnologija jedina je u stalnom porastu, a IT veštine biće još traženije u budućnosti, pa je odluka da se usavršavate u ovoj oblasti svakako jedna od najboljih koje možete doneti. U tome vam može pomoći i školovanje na ITAcademy.

ITAcademy je međunarodna škola za najtraženije IT profesije i radi po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije: Microsoft, Adobe i Apple. Po završetku školovanja na ovoj ustanovi, polaznici imaju mogućnost da steknu prestižne sertifikate i diplome koje dodeljuju Cambridge University, Microsoft, Google, Zend Technologies, Oracle i drugi. Polaznici ove ustanove već godinama s lakoćom dolaze do odlično plaćenih programerskih, dizajnerskih i ostalih IT poslova kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a ako i vi želite da zakoračite u svet IT‑ja, posetite sajt it‑akademija.com i saznajte sve o školovanju koje vam može doneti veliki uspeh.

(Objavljeno u PC#255)

