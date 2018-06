Vrednost kriptovaluta na dan 29.6.2018.

Juče uveče, otac kriptovaluta, bitcoin, je iznosio do 6.100 dolara. To je oko 100 dolara više nego koliko je iznosio prekjuče popodne. Izgleda da valuta svakodnevno pravi sitne promene: 100 dolara ovde, 200 dolara tamo, i tako dalje. Do sada je kovanica prošla kroz grubu slabu trgovinu, nizak volumen i ozbiljno je vezana za sadašnji nivo podrške. Neki ozbiljni investitori će morati da dođu i stvarno preokrenu stanje ako bitcoin planira da doživi bilo kakve ozbiljne promene. Pored toga, analitičari veruju da se u bitcoin svetu ne može dogoditi ništa značajno dok se obim trgovanja ne pojača novim oblikom institucionalnog kapitala. Na primer, investitori čekaju na Komisiju za hartije od vrednosti (SEC) da odobri ETF (exchange-traded fund) bitcoin-a, iako je nejasno koliko će dugo trajati ovaj proces. Bitcoin je zarobljen u obrascu pada koji bi, ukoliko bude probijen, mogao da dovede novčić do 6.250 dolara. Pod pretpostavkom da je to prevaziđeno, sledeća pozicija bi bila oko 6.483 dolara. Nema puno slavlja kada se uzme u obzir da je taj broj ekvivalentan niskoj vrednosti od prošlog aprila. Ako bi pad nastavio da kontroliše aktivnosti, bitcoin bi mogao pasti na 6.000 dolara, ili čak 5.777 dolara. Ali valuta ima jednog glavnog igrača koji sedi u svom uglu terena – Facebook. Gigant socijalnih mreža nedavno je objavio da planira da ukine zabranu reklamiranja kriptovaluta i ICO-a koju je implementirao početkom godine. Interesantno je da je ovo bio prvi od nekoliko manevara koji su dotukli bitcoin u svoj dosledan trend pada koji entuzijasti i investitori nisu uspeli da pobede u proteklih šest meseci, a mnogi se nadaju da će vesti uspeti da podigne cene na tržištu. Takođe je neobično da će Facebook poništiti odluku nakon samo pola godine, iako je to verovatno kao odgovor na promenu uprave kompanije. Facebook sada sastavlja posebnu blockchain grupu namenjenu proučavanju tehnologije koju vodi CTO kompanije Mike Schroepfer. Osim toga, čini se da Facebook ima neke velike ambicije kada je u pitanju prostor kriptovaluta. Govori se da platforma gleda da kupi Coinbase, jednu od najvećih i najpouzdanijih menjačnica digitalnih valuta u SAD-u. Taj potez bi trebalo da dovede velikog tehnološkog giganta u arenu kriptovaluta, što će dovesti do daljeg legitimiteta svetu digitalnih valuta i implementaciji vrednosti i korisnosti Facebook-a, piše Nulltx. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 6.304,9 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.158,2 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.154,9 dolara.

Juče smo razgovarali o više gubitaka ETH-a prema podršci od 400 dolara. Valuta je pala dalje i formirala novu mesečnu nisku vrednost, ali padovi su zaštićeni zonom od 420 dolara. Na 2-satnom grafikonu ETH/USD vidi se nedavni pad i važnost podrške od 420 dolara. Par je pao sa linije otpora od 440 dolara i trgovao ispod poslednjeg minimuma od 421,80 dolara. Međutim, Ether kupci uspešno su sprečili gubitke ispod 420 dolara, a cena je formirala novi minimum od 420,24 dolara pre nego što se povratila za više od 20,00 dolara sa nekoliko znakova rasta. Trgovalo se iznad otpora od 440 dolara i formirao je visoku vrednost sredinom dana od 446,53 dolara. Što je još važnije, izgleda da postoji duplo dno koje se nalazi u blizini podrške od 420 dolara. Da bi potvrdio obrazac, cena Ether-a mora da prekine otpor od 450 dolara i trend liniju pada na istom grafikonu na 460 dolara. Uspešno dnevno zatvaranje iznad 460 dolara verovatno će potvrditi kratkoročno dno. U navedenom slučaju, cena će verrovatno ubrzati dobitak prema nivoima otpora od 500 dolara i 520 dolara. Međutim, ako bi cena prekinula podršku za obrazac dvosturkog dna od 420 dolara, ona bi mogla da nastavi ka 400 dolara. Na 30-minutnom grafikonu ETH/USD, postoji veza između trend linije rasta sa podrškom od 432 dolara. Početni otpor čeka blizu 445 dolara, iznad čega, cena Ethera možda pokuša da izbriše barijere od 450 dolara i 460 dolara, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 458,41 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 437,19 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 438,04 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0676 29.6.2018. Švajcarska CHF 101,9230 29.6.2018. SAD USD 101,3369 29.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.154,9 29.6.2018. Internet ETH 438,04 29.6.2018. Izvor: www.cex.io

