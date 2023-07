Ovaj solo developer ne može da prestane da pravi sopstvene rifove na poznatim stelt igricama

Nezavisni programer Antonio Freire objavio je četiri igre u poslednje dve godine i najavio još jednu, mada, osim ako ne ulazite u dubine Steam-a, verovatno ih nikada niste sreli.

Od Metal Gear Solida do Splinter Cell-a, Antonio Freire je stvorio svoju skrivenu nišu na Steam-u

Drsko nazvan Luckily, My Arm Is a Shotgun, izgleda kao neko ko uči sebe kako da koristi novi endžin za igru ili pretvara šalu u igru. Ali većina drugih Freireovih igara, uključujući neobjavljenu No Sun to Worship, čini se da neprestano juri istu inspiraciju: Metal Gear Solid.

Nema pomoći: Freire jednostavno voli stelt igre.

„Završim stealth igru i mislim da je vreme da napravim nešto drugo, ali onda igram svoje omiljene igrice i pomislim ‘a šta ako…’, kaže on. “To je ‘baš kada pomislim da sam se izvukao, oni me povuku nazad’. Drugi razlog je taj što nisam u potpunosti zadovoljan stelt igrama koje sam napravio. Sviđaju mi se i ponosan sam, ali i dalje mogu da budu mnogo bolje. To je veoma težak žanr, a ja volim dobar izazov.”

Freireova prva stelt igra, The Chameleon, ima upadljivo grub lo-poly izgled PS1 koji on na Steam stranici opisuje kao „veličanstveno debele piksele“, u kojoj glumi lik u havajskoj majici koji podseća na Tomija Vercetija iz GTA: Vice Citija. Ionako se ne pretvara u druge likove. To je bio projekat učenja za Freirea, koji kaže da „nije imao pojma“ šta radi i započeo je projekat prateći tutorijale na mreži da bi naučio kako da natera lika da čuči ili da programira rudimentarnu veštačku inteligenciju. Kada je svom liku zadao udarac koji je naterao neprijatelje da se razbiju po ekranu, shvatio je koliko je to zabavno. “Nije bilo previše razmišljanja o dizajnu igre osim ‘treba da se sakriješ i možeš da udaraš'”, kaže on.

Stvari su bile drugačije za njegovu drugu igru, njegov najočitiji omaž Metal Gear Solid: Undetected, kojoj je pristupio „mnogo metodičnije“.

„Pažljivo sam planirao šta želim da uradim, a to je bila igra koja je izgledala/osećala kao MGS1, ali se igrala kao druge arkadne stelt igre (npr. Mark of the Ninja, Aragami, Volume)“, kaže on. „Dodao sam svetlo/tamnu mehaniku, različite vrste oružja koje vam pomažu da skrenete pažnju neprijateljima, itd. Takođe sam ga napravio potpuno nesmrtonosnim, jer je moja logika bila da to bude čist stealth. Razmišljao sam o svetlom/tamnom/neprijatelju kao da je to bio platformer za zagonetke. Morate izbegavati neprijatelje i skakati iz senke u senku. Trebalo je da bude čisto stelt iskustvo za ljubitelje stelt-a, ali činjenica da izgleda kao da je MGS1 dala ljudima pogrešna očekivanja. MGS1 zapravo jedva da ima bilo koji stelt. To je uglavnom akcija. Tokom razvoja, stalno sam se borio sa ova dva koncepta (MGSlike protiv čistog stealth-a) i tako je igra mešavina oba. Ponekad u svoju korist, drugi put na štetu.”

Neotkrivena je bila tek druga igra koju je ikada napravio, ali sličnost sa Metal Gear-om privukla je dovoljno pažnje da bi je privukao mali izdavač Digerati — i ta pažnja je sa sobom donela mnogo veći pritisak. Na pitanje da li je zainteresovan da napravi stelt igru sa većim timom, jer njegova predstojeća igra No Sun to Vorship izgleda kao još jedan riff na stelt igrici iz PS1 ere, Freire kaže: „Ponekad sanjam o tome, ali takođe osećam da timski rad možda nije najbolja ideja za mene“, kaže on. „Svakog dana me sve više privlači pravljenje manjih, čudnijih igara. Sloboda samofinansiranja i da sve radiš sam je neverovatna. Ali ako neko želi da to finansira, voleo bih da napravim nešto poput indi Ground Zeroes-a . Otvoreni nivoi, puno slobode, hardcore stealth.”

Osim povremenog outsourcinga umetnosti, Freire je sve svoje igre napravio sam, što uglavnom pripisuje rigoroznoj radnoj etici tokom svog razvoja. „Znam da nemam luksuz da oduzimam previše vremena ili pokušavam da uradim realističnu grafiku. Znam da nije pametno za mene da radim 10 iteracija na modelu glavnog lika. Samo to radim. Kao solo programer, morate naučiti da brzo donosite odluke i da brzo odobravate stvari. Sve što donesete uvek može biti bolje. Na vama je da kažete ‘ovo je dovoljno dobro’ i nastavite dalje. U suprotnom, nikada nećete prestati da podešavate i poboljšavate jedna jedina stvar.”

Trejler Kameleona se meša sa nekim stilizovanim snimcima uživo akcije samog Freira koji nosi havajsku košulju i demonstrira veštinu za montažu. Kratki tizer za No Sun to Worship izgleda kao da Splinter Cell prolazi kroz mračni, opresivni filter grindhousea. Razlikuje se od Undetected, što se uklapa u Freireov cilj da napravi igru koja će bolje izbalansirati akciju i stealth. Kaže da se o tome razmišlja kao o mešavini Hitmana, Splinter Cella i klasičnog Dooma. “Rezultat je vrsta igre ‘lovca’, u kojoj se ubijanje neprijatelja ne samo podstiče, već ponekad i zahteva”, kaže on. „Još uvek možete uglavnom da zavaravate igru, ali imate mete da ubijete ako želite da završite misiju.

Malim programerima može biti teško da se ističu na Steam-u, gde se svakodnevno pokreću stotine igara. S obzirom da će naizgled ceo Metal Gear Solid konačno doći na PC, biće to sjajna par godina za stealth igre. Njegovim trenutnim tempom, Freire verovatno ima vremena da izbaci još jedan ili dva omaža Metal Gear-a do trenutka kada se pojavi rimejk Snake Eatera.

