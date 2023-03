Paradox otkriva Sims-ovog konkurenta Life by You

Izgleda da Sims dobija konkurenciju. Kao što je najavljivano ranije ovog meseca, Paradox je otkrio predstojeću igru pod nazivom Life by You today, naslov za simulaciju života sa razvojem koji je vodio Rod Humble, koji je ranije imao značajne uloge i u The Sims franšizi i u Second Life-u. Igra će biti dostupna u ranom pristupu 12. septembra na PC-u preko Steam-a i Epic Games Store-a.

Razvojem na Life by You bavi se novi interni studio, nazvan Paradox Tectonic, a prema kompaniji, igra će „omogućiti igračima da dizajniraju i žive živote ljudi koje stvaraju u otvorenom svetu igara gde je sve je prilagodljiv.” U suštini, zvuči mnogo kao The Sims, ali sa više mogućnosti za prilagođavanje. Igra je takođe opisana kao otvoreni svet „bez ekrana za učitavanje“.

Pored standardnih alata za kreiranje likova i samog sveta, kao i podrške modifikacijama, ovaj fokus na prilagođavanju takođe uključuje razgovore na „pravim jezikom“ gde se „svaki razgovor na pravom jeziku generiše na osnovu jedinstvene situacije vašeg čoveka. Možete čak i da kreirate sopstvene razgovore u igri.” To je veliki pomak u odnosu na besmislica Simlish jezik koji je postao kultni deo The Sims franšize.

„Life by You razvija žanr simulacije života sa modernim stilom, stvarnim razgovorom na jeziku i slobodom izražavanja bez presedana“, rekao je Humble u izjavi. „Obimni alati za prilagođavanje igre omogućavaju neuporedive nivoe pripovedanja i jedva čekam da vidim koje kreacije će igrači smisliti kada ovog leta uđu u rani pristup.“

Vest dolazi u trenutku kada će i Sims doživeti veliki pomak. Sims 4, koji je sada besplatan za igranje, približava se deceniji od lansiranja, a EA je polako zadirkivala detalje o sledećem Sims iskustvu, sada poznatom pod kodnim imenom „Projekat Rene“. Ta igra će imati i solo i multiplaier igru, podržavaće unakrsnu igru na računarima i mobilnim uređajima i koristiće otvoreniji razvojni proces sa redovnim ažuriranjima uoči lansiranja (čiji je datum verovatno prilično daleko).

Zvuči kao da će Life by You biti na sličan način otvoren, a Paradox opisuje period ranog pristupa kao „zajedničko iskustvo gde će povratne informacije zajednice uticati na prioritete, ideje sadržaja i razvoj dok tim dovede igru do potpunog pokretanja.

Izvor: TheVerge

