PC Press na IFA 2018: Lenovo laptop za svakoga!

Lenovo je na Tech Day manifestaciji ogromnu količinu vremena posvetio hibridnim Yoga računarima. Definitivno su ovakvi računari hit, a treba imati u vidu da je reč o najzanimljivijoj grupi uređaja. Da tako misli i Lenovo, govori enorman broj objava modela pod Yoga brendom. Istovremeno, našlo se prostora i za nekoliko laptopova koji dolaze pod standardnim Lenovo brendiranjem. Izdvojili smo neke zanimljive uređaje.

Model Yoga C630 WOS će se bazirati na Qualcomm Snapdragon 850 mobilnoj platformi. Reč je o računaru koji će ponuditi kompletnu produktivnost Windows 10 operativnog sistema koristeći hardver vrhunskog pametnog telefona. Na taj način će, makar u teoriji, korisnici dobiti najbolje od oba sveta, što će posebno ceniti osobe u stalnom pokretu. Yoga C630 WOS će omogućiti preko 25 sati kontinualne video reprodukcije, i biće prvi ovakav uređaj sa istinskom višednevnom autonomijom, prema navodima iz kompanije. Očekuje se da će cena iznositi oko 999 evra.

Yoga S730 predstavlja vrhunski ultra-prenosivi laptop. Zapravo, Lenovo širi Yoga brend tako da obuhvati sve tanke i lake računare, bez obzira da li su u stanju da se transformišu u druge oblike, ili nisu, kao što je to ovde slučaj. Yoga S730 će nuditi do 10 sati autonomije baterije, osmu generaciju Intel Core procesora sve do Core i7 modela, kao i brzo punjenje, te Dolby Vision i Dolby Atmos zvučnike. Očekuje se krajem oktobra u EMEA regionu sa početnom cenom od 999 evra.

Takođe, Lenovo je predstavio nekoliko Chromebook računara koji će stizati pod Lenovo i Yoga brendovima. Yoga Chromebook će tako imati ekrane rezolucije do 4K, osmu generaciju Intel Core procesora, SSD skladište, DDR4 memoriju i bateriju koja donosi do 10 sati autonomije. Njegova cena će iznositi 799 evra. Sa druge strane, Lenovo Chromebook C330 i S330 nude dovoljno performanse za svakodnevnu upotrebu, do deset sati rada baterije, te solidnu izradu i radnu rezoluciju ekrana (Full HD). Cene ovih računara će iznositi 349, odnosno 249 evra.

Najzad, i gejmeri imaju razloga za radovanje, Lenovo Legion Y530 laptop je sada dodatno unapređen osmom generacijom Intel Core procesora. Očekuje se da će ovi laptopovi dobiti i unapređenje grafičkog procesora, pa će tako stizati sa dodatno ubrzanim i unapređenim Nvidia GeForce GTX 1060 čipom. Cena ovog laptopa će iznositi oko 1400 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet