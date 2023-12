PC Press video: Veselin Jevrosimović – Ništa u mom životu nije bilo lako!

Kako se upravlja tako velikom kompanijom sa toliko različitih biznisa i velikim brojem zaposlenih, kako se gradi poverenje sa zaposlenima, zašto je izašao iz retail segmenta, šta Veselin očekuje od svojih zaposlenih su samo neka od pitanja i tema o kojima smo za PC Press u video formatu razgovarali sa Veselinom Jevrosimovićem, osnivačem i vlasnikom Comtrade grupacije.

Veselin Jevrosimović je digitalni pionir sa preko 35 godina iskustva u IT industriji. Vlasnik je i predsednik Comtrade grupe koja obuhvata preko 32 poslovna subjekta u 15 zemalja. Sa preko 4.000 zaposlenih, Comtrade se fokusira na razvoj i implementaciju IT rešenja. Pod rukovodstvom i pod vođstvom gospodina Jevrosimovića, kompanija je tokom godina postala vodeći svetski izvor alata za backup-ovanje podataka i za oporavak, rešenja za digitalnu transformaciju po meri i moćnu centralu za obradu podataka. Comtrade je takođe jedna od samo 10 globalnih kompanija izabranih da sarađuju sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN). Gospodin Jevrosimović igra integralnu lidersku ulogu, osiguravajući da se vizija kompanije predstavlja odozdo na gore. Pre osnivanja kompanije Comtrade, gospodin Jevrosimović je bio partner u poslovima distribucije IT opreme u Nemačkoj i SAD-u. 1996. godine kompanija, u kojoj je bio partner, postala je kompanija broj dva u svetu u domenu distribucije računarske opreme sa godišnjim prometom od 12,5 milijardi dolara. Godine 2010. osnovao je srednju informatičku školu i informatički koledž, kojoj je kasnije pripao Fakultet savremenih umetnosti. Danas se sve obrazovne ustanove smatraju jednim od najtraženijih u regionu. Takođe je suvlasnik Princ Aviation, jedne od najvećih regionalnih Jet Air kompanija. Princ Aviation je bila prva i danas je najveća avio-kompanija poslovne avijacije u ovom delu sveta. Gospodin Jevrosimović je strastveni filantrop, posebno poznat po svom otvorenom obrazovanju i CSR inicijativama. On je takođe strastveni zaljubljenik u atletiku, bivši državni šampion u skoku s motkom, predsednik Atletskog saveza Srbije od 2009. godine i član Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije.

Ceo video intervju sa Veselinom možete pogledati na linku ispod:

