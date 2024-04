Pet novih Steam igara koje ste verovatno propustili

Na prosečan dan se na Steam-u objavi oko desetak novih igara.

Pregledamo svaku novu igru na Steam-u kako vi to ne biste morali da radite

Potencijalno uzbudljivi dragulji sigurno će biti izgubljeni u poplavi novih stvari za igranje ako ne pregledate svaku igru koja se objavljuje na Steam-u.

Kill It With Fire 2

Datum izlaska: 17. april

Developer: Casey Donnellan Games LLC

Možemo da razumemo zašto ljudi uživaju u igri o uništavanju paukova. To je bila suština igre Kill It With Fire iz 2020. godine, a ovaj nastavak dodaje onlajn kooperaciju i PvP u priču. To je prilično jednostavan koncept na prvi pogled: koristite tehnologiju praćenja paukova da biste ih pronašli i zatim ubili, obično vatrom ili pištoljem, ali i drugim nekonvencionalnim metodama, ako želite. To je pomalo luda pucačina iz prvog lica na neki način, možda sa blagim primesama žanra skrivenog objekta? U svakom slučaju, trenutno je u ranom pristupu, a očekuje se lansiranje verzije 1.0 kasnije ove godine.

共鸣 ReMix

Datum izlaska: 17. april

Developer: GameSmith

Ako vas je genijalna kombinacija piksel arta, ritam igre i roguelitea u igri “Crypt of the Necrodancer” oduševila, onda će vas verovatno oduševiti i 共鸣 ReMix. To je neka vrsta “bullet hell” istraživača tamnica, osim što su različite klase muzičari specijalizovani za različite žanrove, što znači da ćete morati da se prilagodite zvučnim osobinama, recimo, funka, ako želite da igrate sa tim likom. Jedan korisnik u Steam recenzijama opisao ju je kao “Rhythm Vampire Survivor”.

The Mildew Children

Datum izlaska: 18. april

Developeri: The Growing Stones

The Mildew Children donose elemente avanture s point-and-click igranjem i vizuelnog romana u priču o zastrašujućoj deci. Sigurno, većina dece je zastrašujuća, ali ova u “The Mildew Children” slede “divlje paganske tradicije”—i pretpostavljamo, ne u potrazi za Robux-om. Možete razgovarati sa nekom od ove dece, što će verovatno dovesti do prilično žestokih razgovora, pošto je protagonistica veštica poslata da oslobodi selo od ovih malih neposlušnika. Stil umetnosti je slikarski i blago jeziv, a vaše odluke, u slučaju da nije očigledno, imaće značaj.

Vivat Slovakia

Datum izlaska: 18. april

Developer: Team Vivat

Vivat Slovakia je ambiciozna open world akciona igra smeštena u Bratislavu devedesetih godina prošlog veka, kratko nakon raspada Sovjetskog Saveza i Čehoslovačke Federacije. Kao tajni policajac preuzećete misije koje su “bazirane na stvarnim događajima u ’90-ima mlade Slovačke Republike”. Dakle, delimično je istorijski poduhvat, što podržavaju i vozila kojima ćete voziti. Razvijena je od strane studija iz Slovačke, i iako neki igrači trenutno prijavljuju probleme sa performansama, to je nešto što se očekuje u ranom pristupu. Lansiraće se u verziji 1.0 kasnije ove godine sa, između ostalog, i psom saputnikom.

Jo ‘n Jo

Datum izlaska: 19. april

Developeri: Ethan Robichaux, Dean Goodson

To je lepota PC gejminga u 21. veku: ova igra o dve žirafe vezane zajedno i primorane da završe put posut preprekama u svetu hiper-izraženih ragdoll fizika, može biti objavljena gotovo bez ikakvog pompe, jer su ljudi navikli na toliko sjajnih igara! Ovo je besplatno i izgleda zaista zabavno, na isti način kao QWOP, ili Getting Over It, ili Jump King, ili prošlonedeljna The Game of Sisyphus. Takođe je besplatno, tako da nema izgovora.



Izvor: Pcgamer

