Plaćanje karte u GSP i Mastercard-om

Kompanija Bus Plus je saopštila da će građani do kraja godine javni gradski prevoz moći da plaćaju i putem platnih kartica, zahvaljujući Mastercard beskontaktnoj platnoj tehnologiji, prislanjanjem same kartice na validator.

U saopštenju se navodi da, mogućnost beskontaktne kupovine karata za prevoz predstavlja postojeći sistem za kupovinu karata i uvođenjem ove usluge Beograd će biti među nekoliko gradova u svetu u kome će ona biti omogućena.

Kako bi ova opcija bila dostupna u svim vozilima vrši se nadogradnja validatora sa novim funkcijama. Taj proces sprovode partneri na projektu – BusPlus i AIK Banka, a obavlja se tempom koji ne ometa plan vožnje.

Posle nadogradnje validatora, građani će moći da koriste svoje BusPlus kartice, tako i Mastercard beskontaktne kartice na isti način kao što i sad validiraju karte za prevoz. Karticu treba prisloniti direktno na ekran validatora i da sačekaju par sekundi da svetlosni i zvučni signal označi validaciju.

Tehnologija beskontaktnog plaćanja obavlja se brzo i jednostavno, a zahvaljujući višeslojnoj zaštiti, naplaćuje se samo cena jedne karte, čak i kad kartu prislonimo više puta na validator.

