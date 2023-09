Planiranje vremena u vašem kalendaru kako biste se odvojili od posla 

Posao je neizostavan deo naših života.

Najbolje od oba sveta vas očekuje

Koliko god posao bio važan, obično nije naš izbor za prvu aktivnost svakog dana. Aktivnosti koje zaista želimo da pratimo, poput hobija, zabave i vremena sa porodicom, obično se stavljaju u drugi plan. Izazov je kako se odvojiti od posla dovoljno dugo da bismo imali vremena za ove stvari. Ovaj članak se fokusira na upotrebu online kalendara za odvajanje od posla. Pomoću ovog jednostavnog alata, možete maksimizovati svoje vreme na poslu i svoje vreme van njega. Bolji balans između posla i života vas očekuje dok naučite kako iskoristiti svoje vreme na sledeće načine:

Pauze tokom dana

Jedan od vodećih uzroka sagorevanja na poslu, ako ne i najveći, jeste preteran rad. To ne bi trebalo da iznenadi nikoga. Više sati znače više napora i truda, kako fizički, tako i mentalno. Tražićete odmor nakon naporne radne nedelje, a kamoli nakon nekoliko njih za redom. Zaslužujete da uzimate pauze tokom svojih napornih dana. Kratka pauza može produžiti vašu koncentraciju i energiju tokom dana, smanjujući simptome sagorevanja. Ako obavljate fizički zahtevan posao, pravilne pauze vam mogu pomoći da izbegnete povrede koje bi vas sprečile da efikasno radite. Postoje dobri načini za uzimanje pauza. Na primer, možete probati tehniku upravljanja vremenom kao što je Pomodoro metoda. U ovom pristupu postavljate tajmer za rad, prekinut intervalima kratkih pauza. Vaše radno vreme postaje produktivnije, a vreme za odmor postaje značajnije.

Frontloadovanje vaše nedelje

Nije tajna da je kraj radne nedelje teže izdržati nego njen početak. Privlačnost vikenda, uz napore u vidu desetine radnih sati, teraju vas da razmišljate o kući mnogo više nego o kancelariji. Da biste se izborili sa ovim padom motivacije krajem radne nedelje, možete pokušati da frontloadujete zadatke na početku radne nedelje.

Da biste frontloadovali svoju radnu nedelju, zakazujte sastanke i najteže zadatke za prva dva dana. Dok je vaša motivacija na najvišem nivou, možete se suočiti sa ovim izazovima efikasnije. Kako nedelja odmiče, možete se opustiti tako što ćete završiti manje zahtevne zadatke na vašem radnom stolu. Frontloadovanje radnog opterećenja može vam takođe omogućiti da skratite radnu nedelju. Ako obavite sve najvažnije stvari rano, možete da odlučite da radite od kuće petkom ili da napustite kancelariju malo ranije nego obično. I dalje ćete obaviti sve obavezne zadatke, ali ćete dobiti dodatno vreme za odvajanje od posla.

Blokiranje vašeg kalendara

Odbijanje može biti veoma teško, posebno kada su u pitanju odnosi. Kada je reč o ravnoteži između posla i privatnog života, imate dve različite strane o kojima treba brinuti. Očigledno, želite jake odnose sa prijateljima i porodicom, ali takođe želite da vaši profesionalni odnosi budu u dobrom stanju. Ako je krajnji cilj ovde da se odvojite od posla, možete blokirati periode posebno za provođenje vremena sa porodicom. Kada je jedan deo vremena efikasno blokiran, nemojte odstupati od toga osim ako se ne pojavi prava hitnost. Kada kreirate vremenske blokove u svom kalendaru za lično i porodično vreme, radite to u deljenom kalendaru. Na ovaj način, menadžeri, klijenti i kolege mogu videti kada imate planove. Ovo takođe može da ojača lično pravilo da ne nosite posao sa sobom kući. Ako je vaš kalendar popunjen kada završite sa radom, nećete tako lako biti povučeni nazad.

Delite događaje sa porodicom

Jedna od mnogih sjajnih funkcija online kalendara je koliko je lako sve deliti. Možete podeliti ceo svoj kalendar sa vašim partnerom ili deliti pojedine događaje sa povezanim osobama. To vam može pomoći da upravljate ravnotežom između posla i privatnog života tako što ćete obavestiti više ljudi o vašim trenutnim obavezama.

Na primer, možete podeliti događaj iz kalendara za poslovnu zabavu sa svojim supružnikom ili partnerom. Na taj način će znati da ste već unapred obavezani za taj dan. Sa ovim saznanjem, moći će bolje da planiraju sledeći izlazak ili porodični izlet. Sa druge strane, vaša porodica takođe može da deli svoje događaje sa vama. Pamćenje datuma svakog baletskog recitala, sportskog događaja i stomatološkog pregleda je razumljivo teško. Uz pomoć vaše dece i vašeg partnera, vaš kalendar može biti ažuriran kako bi se obezbedilo vreme za ove događaje. Na ovaj način, nećete slučajno sebe preopteretiti, što bi vas sprečilo da učestvujete u dragocenim trenucima sa porodicom.

Usvojite rutinu

Ljudi su stvorenja navika, bez obzira da li to znaju ili ne. Postoji mnogo udobnosti u rutini. Ona vam pomaže da se osećate udobnije i pod kontrolom, čak i kada svet oko vas deluje ekstra haotično. Pratiti rutinu može vam pomoći da se odvojite od posla i ostanete odvojeni kad je to moguće. Posebno rutine koje pratite nakon posla mogu vam pomoći da se odmah disocirate. Na primer, trčanje posle radnog vremena može trenutno promeniti vaš mentalni sklop sa rada na boravak u prirodi. Ako je ovo dnevna navika, čak možete početi da se radujete tome na kraju svakog radnog dana. Večernje rutine su odlične za opuštanje nakon dugog dana na poslu. Vaše omiljeno rešenje može biti bilo šta, od šolje čaja uz omiljenu Netflix seriju, do tople kupke neposredno pred spavanje. Ove večernje rutine mogu vam pomoći da bolje spavate i uživate u vremenu van posla umesto da se brinete o nadolazećem danu.

Iskoristite svoj slobodan dan

Broj ljudi koji ćete čuti da govore o svojim nagomilanim slobodnim danima je zadivljujući. Ovi dani su namenjeni za korišćenje. Čak i ako ne planirate luksuzni odmor na plaži, malo vremena van posla može vam zaista pomoći da se osvežite. Ako imate tešku radnu nedelju, razmislite o korišćenju nekoliko slobodnih dana kako biste imali dan za mentalno zdravlje. Ne proveravajte posao i fokusirajte se potpuno na sebe. To će vam omogućiti da odahnete i povratite se. Ako planirate da koristite slobodne dane, prethodno tražite odobrenje. Nestanak bez pravilnih aranžmana nije fer prema vašem poslodavcu ili timu. Ako vas vaša kompanija ne tretira fer, ne želite unapred da porušite sve mostove. Počnite da se prijavljujete za nove pozicije kod organizacija koje su više spremne da vam izađu u susret.

Traženje načina da ostanete angažovani i motivisani na poslu i dalje je bitno. Međutim, jednako je važno uživati u vremenu van posla. Bolje ćete upravljati svojim mentalnim i fizičkim zdravljem tako što ćete se odvojiti od posla u odgovarajuće vreme. Osim toga, ovo vam može pomoći da budete još povezani sa poslom tokom sati koje provodite tamo. Najbolje od oba sveta vas očekuje.

