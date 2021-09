Počele prijave za program za mlade talente kompanije Huawei Technologies

Studenti tehničkih fakulteta i informacionih tehnologija u Srbiji od danas pa do 7. oktobra mogu da se prijave za učešće u programu za mlade talente kompanije Huawei “Seeds for the future”. Program se i ove godine održava onlajn i okupiće najbolje IT studente u Srbiji. Od 11. do 19. oktobra mladi talenti će imati priliku da uče o 5G mreži i veštačkoj inteligenciji, ali i da dožive tradicionalnu i modernu Kinu kroz nesvakidašnje virtuelne ture.

Program bez kvota

Program je namenjen svim studentima treće i četvrte godine osnovnih, kao i master studija. Namenjen je onima koje interesuje ICT industrija i koji dobro govore engleski jezik. Kada je reč o broju učesnika, ne postoje ograničenja i kvote, važno je jedino da student ispunjava propisane kriterijume za aplikaciju.

Ovogodišnji program studentima nudi mogućnost da steknu nezaboravno onlajn iskustvo na polju tehnoloških inovacija i međukulturalnih razmena. Zahvaljujući najboljim stručnjacima i predavačima iz celog sveta, moći će da nauče nešto više kako o kompaniji Huawei, tako i o najnovijim tehnološkim trendovima. Mladi talenti će imati prilike da otkriju na koji način funkcioniše tehnološki ekosistem u Kini i šta sve danas krije kineska kultura, ali i da virtuelno obilaze izložbene dvorane, kampuse i prodavnice.

U odnosu na prethodne godine kada je trajao kraće, ovogodišnje polaznike očekuje program u trajanju od osam dana. U sklopu interaktivnih i dinamičnih učionica, grupnih diskusija, debata, okruglih stolova i različitih formata kurseva, studenti će moći da razmenjuju znanja i iskustva sa kolegama iz celog sveta.

Prijave se šalju na mejl nevena.simic1@huawei.com.

Svi zainteresovani studenti koji ispunjavaju osnovne uslove mogu da apliciraju za učešće u programu. Za prijavu su potrebni: – CV

– Prosek iznad 7.5

– Trominutni video ili motivaciono pismo koje sadrži od 400 do 600 reči, a koje pokazuje interesovanje za ICT industriju, ciljeve, entuzijazam i želju za učenjem

– Zainteresovanost za kinesku kulturu i tradiciju

– Studenti mogu da pošalju i druge materijale, ako žele, kao što su akademski članci i slično Tokom programa, mladi talenti će moći da učestvuju u početnim i naprednim kursevima o najnovijim tehnologijama poput 5G, cloud računarstva i veštačke inteligencije. Kroz program će ih voditi stručnjaci kompanije Huawei, profesori i naučnici koji će deliti svoje znanje iz najrazličitijih oblasti, od sajber bezbednosti do avio-industrije.

U cilju povećanja socijalnog preduzetništva, timskog rada i razvijanja liderskih sposobnosti i osećaja društvene odgovornosti, učesnici će biti deo grupnog projekta „Tech4Good“.

Huawei sertifikati uz nagrade za najbolje

Na kraju obuke, svi studenti koji uspešno polože završni ispit, od kompanije će dobiti Huawei sertifikat, a za najbolje su pripremljene vredne nagrade u vidu laptopova, satova i tableta.

Pokrenut 2008. godine, program “Seeds for the Future” već duži niz godina održava se u Kini, u sedištu kompanije Huawei, a u programu su do sada učestovali studenti sa više od 500 univerziteta iz celog sveta. U sklopu programa studenti su do sada imali prilike da borave u Šenženu i da upoznaju tehnologije koje je razvila i koje primenjuje vodeća IT kompanija. Seeds for the future je prisutan u 130 zemalja, a prošle godine je okupio više od 3.000 učesnika. Skoro jednu trećinu učesnika čine žene.

Osnovni cilj SEEDs projekta je da omogući studentima da steknu praktično iskustvo iz prve ruke u jednoj od najvećih svetskih tehnoloških kompanija.

Misija projekta je razvoj talenata, podsticanje razmene znanja, promocija ICT oblasti i ohrabrivanje studenata da postanu deo digitalnog sveta.

