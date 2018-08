Političar kupovao Steam igre novcem iz budžeta

Iako možda ta tvrdnja zvuči “neverovatno”, postoje političari koji kradu. Ipak, malo ko od njih pare upotrebi za kupovinu igara na Steam platfomi. Upoznajte se sa političarem koji možda krade pare, ali ne i igre – nije on pirat da skida igre sa torenta. Saznajte više o političaru koji ipak ima neka moralna (gejmerska) načela.

Federalni izborni komitet optužio je kongresmena Dankana Hantera i njegovu ženu Margaret su za proneveru sredstava namenjenih za kampanju, od čega je preko 1300 dolara potrošeno na Steam igre. Ovaj zagriženi gejmer je pored igranja desetine igara imao vremena da proneveri ukupno 250.000 dolara. On je sa ženom pare trošio na hotele, avionske letove, partije golfa, bioskopske karte i još mnogo toga. Optužnica je javno predstavljena 21. avguta ove godine, pa je tako javnost imala uvida u nenamensko trošenje.

Političar pošteno kupovao igre na Steamu – ukradenim novcem

Nakon što je 2016. godine otkriveno da je nenamenski trošio novac sa akcentom na video-igre, Hanter je vratio u budžet 65.000 dolara, ali je tada već bilo kasno – prevara je otkrivena. Zaista je bilo teško sakriti čak 68 kupovina igara na Steamu u toku samo jedne godine, pa je Hanter krivicu prebacio na sina koji je navodno kupovao preko njegovog računa. Najsmešnije (ili tragičnije, zavisi kako gledate) je to što je Hanter te troškove u fanansijskom izveštaju označio kao “Steam igre”?!? Istini za volju, on je u izveštaju naveo da su to lični troškovi koje namerava da vrati – jednog dana.

Rasipnički političarski par je naveo da je njihov sin kupio samo jednu video-igru, a da su ostale kupovine delo hakera. Verovatno su hakeri kupili i tastaturu i miš za 271.22 dolara kako bi što udobnije igrali desetine igara. I pored svih izveštaja, političar tvrdi da je nevin i da će dokazati svoju nevinost.

Izvor: CNN

