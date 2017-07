Ponavljanje podataka korišćenjem referenci

U dugim dokumentima kao što su izveštaji, ponekad je potrebno pozvati se na neki dodatni tekst, zaglavlje ili sličan element dokumenta. Word dozvoljava da umetnete unakrsnu referencu koja prikazuje kopiju samog elementa ili samo broj stranice gde se taj element nalazi. Ukoliko je element numerisan, kao što su naslovi, podnaslovi ili liste pasusa, unakrsna referenca može da prikaže i njegov redni broj. Unakrsne reference mogu da se ponašaju i kao hiperlinkovi. Ukoliko se elementi reference tokom vremena menjaju, npr. ako je tekst promenjen ili prebačen na drugu poziciju ili prenumerisan, njegova unakrsna refenca može jednostavno da se osveži i pokazivaće novo realno stanje.

Da biste umetnuli unakrsnu referencu, na Insert ribbon tab‑u, u Links grupi kliknite na Cross‑Reference. Zatim u Cross‑Reference dijalogu, u Reference Type listi, kliknite na element na koji se pozivate. Raspoložive opcije obuhvataju numerisane elemente, zaglavlja, bookmark‑e, fusnote, krajnje napomene, jednačine, slike ili tabele. U For Which Bookmark listi unesite konkretan element koji se referencira, a u Insert Reference To listi odaberite kako će referenca biti prikazana. Na primer, možete da prikažete ceo tekst reference ili samo njegov redni broj ili broj stranice. Takođe, možete da uključite i reč „iznad“ ili „ispod“ reference. Prekidač Insert As Hyperlink podrazumevano je uključen, a isključujete ga samo ako ne želite da se unakrsna referenca ponaša i kao hiperlink. Na kraju, umetanje završavamo klikom na Insert. Napominjemo da su unakrsne reference ka jednačinama, slikama ili tabelama u stvari natpisi koji su pridruženi ovim elementima.

Ukoliko umetnete unakrsnu referencu ka broju stranice elementa u samo zaglavlje ili podnožje dokumenta, broj će se automatski ažurirati ako se element pomeri na neku drugu stranicu. S druge strane, obratite pažnju da se unakrsne reference drugih vrsta neće automatski ažurirati, sve dok ne odaberete neku od njih i ručno osvežite, ili odete na Print page u Backstage pogledu, tj. File ribbon tab‑u.

(Objavljeno u PC#244)