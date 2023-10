Poslednja pesma Bitlsa spaja se pomoću AI

Da nije bilo tehnologije mašinskog učenja kompanije WingNut Films, dokumentarni dokumenti Peter Jackson 2021. The Beatles: Get Back Disney Plus možda ne bi postojali na način na koji postoje, a ta ista veštačka inteligencija koja je omogućila taj projekat je razlog zašto je poslednja pesma muzičke grupe uskoro će po prvi put biti dostupan javnosti.

Ranije ove godine, Paul McCartney je zadirkivao da je ista tehnologija koju je Jackson koristio za demiksovanje i izolovanje svih govornih glasova Bitlsa u starim snimcima takođe omogućila da se povrati vokal John Lennon sa stare kasete „Now and Then“ – nedovršena numera snimljena kao demo još 1970-ih. Grupa je objavila da je, nakon decenija čekanja, „Now and Then“ konačno objavljena kao potpuno proizvedena pesma zajedno sa Now and Then – The Last Beatles Song, 12-minutnim dokumentarcem o produkciji pesme. od reditelja Oliver Murray.

U saopštenju za štampu o novoj numeri, McCartney je opisao da je postao „prilično emotivan“ jer je čuo Lennonov glas na „pravom snimku Bitlsa“ 2023. godine, a Ringo Starr je opisao proces produkcije pesme kao „najbliži kome ćemo ikada doći .”

Pored toga što je dostupna za strimovanje i preuzimanje, „Now and Then“ se takođe izdaje kao dvostruki vinil singl sa A sa strane sa „Love Me Do“, prvom pesmom Bitlsa, u varijantama od sedam i 12 inča. Now And Then – The Last Beatles Song debituje 1. novembra, pesma „Now and Then“ izlazi 2. novembra, a muzički spot za pesmu debituje 3. novembra.

