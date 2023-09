TikTok prati najpopularnije pesme na Billboard top 50 listi

TikTok je u partnerstvu sa Billboard-om kako bi pokrenuo top 50 top lista koji prati najpopularnije pesme na platformi. Na vrhu liste trenutno je Sexyy Red sa „ “SkeeYee,” a zatim sledi pesma Doja Cat’s “Paint the Town Red,” i Taylor Swift “August” zauzima treće mesto.

TikTok i Billboard će meriti najpopularnije pesme na platformi uzimajući u obzir broj video snimaka napravljenih sa numerom, njihove preglede i količinu angažovanja korisnika. Tabela će pratiti samo popularne TikTok pesme u SAD i osvežavat će se svakog četvrtka ujutro, označavajući prvu „zvaničnu“ listu koja prati pesme na platformi.

Možete pogledati novi top 50 grafikon tako što ćete otvoriti TikTok aplikaciju i pritisnuti okruglu ikonu u donjem uglu ekrana. Odatle pritisnite dugme Muzičke liste u gornjem desnom uglu i videćete listu najpopularnijih pesama. Takođe možete da pogledate top 50 grafikona sa Bilbordove veb stranice.

TikTok je imao ogroman uticaj na muzičku industriju, sa viralnim video snimcima koji su pesme gurali na vrh muzičkih lista. U 2021. godini, TikTok je izvestio da se preko 175 pesama koje su bile u trendu u aplikaciji pojavilo na Billboard Hot 100, dok su neke starije pesme poput Kate Bush „Running Up That Hill (A Deal With God)“ dospele na Hot 100 nakon što su postale viralne. TikTok prošle godine.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet