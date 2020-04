Potreba je majka svih inovacija – vreme je za odličnu i pozitivnu akciju

Velike kompanije i dalje imaju planove koji su fokusirani na ljude, a automatizacija poslovnog procesa može biti unapređena putem VMware Workspace ONE Intelligent Hub i AVA chatbot.

Ograničeno vreme kretanja tokom pandemije otvorilo je potpuno nove perspektive za rad. Sa kojim se to izazovima suočavaju IT kompanije, ali i na koji način IT kompanije mogu svojim rešenjima da olakšaju poslovanje, pitali smo Ivu Sladoljeva, višeg regionalnog direktora za srednju Evropu kompanije VMware – svetskog lidera u razvoju Cloud infrastrukture, proizvoda i različitih softvera za virtuelizaciju.

S obzirom na to da se pandemija COVID-19 raširila po celom svetu, svi pokušavamo da se adaptiramo i prilagodimo toj situaciji koja se konstantno menja. Škole i radna mesta su zatvoreni, a samoizolacija postaje poželjna, ako ne i obavezna. U takvom okruženju nastavak rada predstavlja izazov i postaje apsolutno neophodan kako bi društva ostala funkcionalna. Definitivno „Poslovanje kao do sada“ nije više opcija. Moramo se spremiti za obavljanje posla ovde i sada, gledajući unapred ka tome da kompanije svih veličina, iz svih delatnosti, nastave sa svojim poslovanjem.

VMware@Home Registrujte se za na neki od VMware@Home besplatnih webinara i proširite svoje znanje o inovativnim rešenjima za digitalnu transformaciju!

U vreme velikih izazova na svetskom nivou, često se dešavaju dve stvari. Prvo, skloni smo da se, kao društvo, više međusobno povežemo kako bi smo se zajedno suočili sa istima. Više se okrećemo veri, porodici, prijateljima, sebi. Preuređujemo prioritete u svojim životima i stavljamo na prvo mesto ono što je zaista važno. Drugo, razvijamo nove alate koje nam pomažu u susretu sa izazovima jer je “potreba majka svih inovacija”.

Pre mnogo godina, prodavali smo softver za oporavak posle krize. Često smo ulazili u rasprave o poslovnom kontinuitetu. Korisnici su želeli da znaju “kako da im svetla u kompanijama i dalje ostanu upaljena kada nastupi kriza?” Ali vremena su se potpuno promenila kao i izazovi. Sada želimo da naši zaposleni i naše poslovanje opstanu. Upravo u ovakvim vremenima uvek se prisetim onoga što je rekao Martin Luter King: “Suočeni smo sa činjenicom da je ’sutra’ već ‘danas’. Sukobljavamo se sa pobesnelom užurbanošću tog ‘sada’. U stalnoj zagonetki satkanoj od života i istorije, postoji i ono što se zove ‘zakasniti’. Ovo nije vreme za apatiju ili samozadovoljstvo. Ovo je vreme za odlučnu i pozitivnu akciju.”

Visokotehnološka industrija spada u red onih koje nisu direktno pogođene aktuelnom pandemijom. Prognoze idu dotle da će, na duže staze, ova industrija biti i jedna od onih koje bi mogle da profitiraju ukoliko nisu u direktnoj vezi sa najpogođenijim sektorima – turizmom, ugostiteljstvom, saobraćajem itd. Međutim, koliko god ta predviđanja bila ohrabrujuća, svesni smo činjenice da domaće tržište ili tržište u regionu Hrvatska, Slovenija u svim granama kaskaju za onim vodećim, da glavni trendovi uglavnom kasne (i to se nekad meri godinama), te da i dalje važi pravilo – može da bude al’ ne mora da znači.

Kompanije će morati još jednom da razmisle o svojim strategijama, da procene da li i dalje žele da prate ono što su smislili pre pola godine, godinu. IT sektor sigurno neće biti pošteđen recesije, ali u mnogome može da je olakša. Istrživanje koje je sprovedeno u saradnji između “VMware” i “Vanson

Bourne” pokazuje da je za inicijativu za digitalnom transformacijom posla potrebno da sektori ljudskih resursa i IT-a sarađuju kao jedan tim. Istraživanje i razvoj (R&D) nije više samo sektor. Inovacija mora biti protkana istom niti od koje je satkana i kompanija. Na taj način se upravo kompanije razlikuju po stepenu uspešnosti.

Šta je potrebno da biste bili uspešni u radu na daljinu? Oprema, mreža, pristup aplikacijama? Kakav je pristup članovima tima? Kako graditi kulturu na daljinu?

Poslovni kontinuitet uključuje svakoga. Ono na šta bih želeo da podsetim je da 80% svetske radne snage ne radi u kancelarijama. Oni zaista ne mogu da rade od kuće. Socijalno distanciranje pomaže nekolicini ljudi na ulicama ili u kancelarijama, ali oni koji pokreću ovaj svet su upravo radnici u fabrikama i vozači kamiona. Iz tog razloga planovi za BC moraju da obuhvate i pomoć za one koji ne rade u kancelarijama da budu efikasniji tokom svog radnog vremena. S obzirom na to da kompanije prelaze samo na osnovna radna mesta, potrebna im je automatizacija koju može da donese mobilna aplikacija Workspace ONE Intelligent Hub, koja je takvo sredstvo, sigurnosna i iskustvena kontrolna tačka koja omogućava jedinstven pristup svim aplikacijama i sadržaju. Ovaj hub takođe pruža uslugu digitalnog asistenta odnosno chatbot-a pomoću kojeg možete unaprediti produktivnost vaših zaposlenih, a ujedno pruža mogućnosti udaljene podrške vašim timovima kontaktnog centra da vide ono što i oni zaposleni koji nisu fizički u kompaniji vide, kao i mogućnost razgovora sa zaposlenima kako bi ih mogli voditi kroz izazove i učiniti Ih efikasnijima. Na kraju, vaš hub bi trebalo uključivati i informacije koje će upozoriti korisnike na radne procese i postupke koje bi trebalo da preduzumu, i omoguće načine rešavanja svakodnevnih zadataka brzo i jednostavno, kako bi se zaposlenici mogli brzo vratiti kreativnom radu.

Iskustva s Workspace ONE kreirana su koristeći dizajn u kojem je čovek u središtu procesa te se razmišlja holistički, kako najbolje iskoristiti tehnologiju. Softverski smo definisali iskustva zaposlenih, te ih možemo brzo prilagoditi promenama zahteva na tržištu ili potrebama poslovanja, kako bismo odgovorili i reagovali u stvarnom vremenu. Na taj način omogućavamo da kompanije u vremenima blagostanja maksimiziraju svoje potencijale, a u teškim vremenima da njihovi timovi imaju sve aktuelne informacije, kako bi bez zastoja mogli predvideti potrebe korisnika i pružati im pravovremene usluge. Jer kao što je poznato, dobre kompanije imaju planove bazirane na svojim kapacitetima, ali sjajne kompanije imaju planove upravo fokusirane na svoje ljude. Izazovna vremena od nas traže mnogo efikasnija poslovna rešenja, zasnovana na iskustvima, ovog puta odlučnije i bez imalo oklevanja. – zaključio je Sladoljev.

Podelite s prijateljima

Tweet