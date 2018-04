Pre 13 godina postavljen prvi YouTube video

Sigurno iza sebe imate sate i dane provedene na ovoj platformi, a da verovatno niste videli prvi video na YouTube postavljen pre 13 godina. Isto tako sigurno ne znate šta je bila prvobitna namena ovog servisa. Mnogo toga se promenilo u burnoj istoriji ovog streaming servisa.

Da li ste znali kako su osnivači YouTubea došli na ideju o kreiranju ovog servisa? Jedan od njih, Karim Jawed, nije mogao da nađe video sa Super Bowl incidenta iz 2004. godine kada je Janet Jackson imala “grešku sa garderobom”. Kako nije mogao lako da nađe taj klip dobio je ideju o sajtu za deljenje video sadržaja. Druga dva osnivača su imala ideju da YouTube bude ustvari sajt za upoznavanje predstavljajući video verziju tada popularnog sajta Hot on Not. Srećom od te ideje su odustali, kako bi nam podarili najbolju platformu za gledanje smešnih videa sa mačkama i bebama.

Prvi video na YouTube

YouTube je predstavljen 29. maja 2005. godine, ali je prvi video postavljen već 23. aprila. Ipak, prvi upload se desio pre tačno 18 godina i to je sjajan povod za podsećanje na neobičnu istoriju ovog servisa. Pre popularizacije YouTubea video klipove smo uglavnom gledali tako što smo ih slali jedni drugima mejlom ili ih pronalazili na raznim sajtovima. Nije postojalo jedno mesto gde nešto može da se pronađe, podeli, presluša – do pojave YouTubea.

Iako je sada YouTube gigant gde su video klipovi u HD ili čak 4K rezoluciji, prvi video je bio prilično nekvalitetan. Reč je o izletu jednog od osnivača Jaweda Karima koji se snimao ispred dva slona, komentarišući njihove surle (?!?). Time je on nesvesno postao prvi YouTuber, otvarajući na ovaj način Pandorinu kutiju sadržaja. Klip “Me at the zoo” u trajanju od 18 sekundi je do sada pregledan 48 miliona puta. Pretpostavlja se da je prva muzika koja se čula na servisu Darudeov Sandstorom, ali to ne može da se ustanovi sa sigurnošću zbog rike životinja u zoološkom vrtu.

Milionska zarada od YouTube pregleda

I dok se danas popularnost nekog izvođača meri pre svega pregledima videa na YouTubeu, muzička industrija je prvobitno bila protiv ovog servisa jer su u njemu videli konkurenciju. Ipak, ubrzo su shvatili značaj ovog servisa pa je ubrzo pao i dogovor o saradnji. Značajan trenutak je i kupovina servisa od strane Googlea za 1,65 milijardi dolara, nakon čega je YouTube dobio i korporativni šmek uz koji je došla i revolucija u monetizaciji videa.

YouTube je danas servis od koga mnogi ljudi žive zarađujući od svojih video klipova, pre svega muzičkih spotova, ali i originalnih videa “uticajnih” blogera. Evolucija interneta i YouTubea doneće još veće promene načina na koji koristimo ovaj servis koji se konstantno menja, mada ne uvek na uspešan način.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet