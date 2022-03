Predstavljena nova linija Samsung TV uređaja za 2022. godinu

Kompanija Samsung Electronics je na svom virtuelnom događaju Unbox & Discover pokazala novu liniju Neo QLED 8K televizora, soundbarove, dodatke kao i svoju viziju održivosti za 2022. godinu. Novom linijom uređaja Samsung nastoji da redefiniše ulogu televizora stvaranjem lepo dizajniranih, vrhunskih ekrana koji nude mnogo više od same zabave.

Ovogodišnji proizvodi i njihove karakteristike podižu ekran na potpuno nov nivo, pružajući korisniku mogućnost da na jednom središnjem mestu ima na raspolaganju različite opcije – od gaminga, povezivanja, rada i još mnogo toga.

“Fokusirani smo na stvaranje besprekornog iskustva kod svih naših uređaja čime korisnicima omogućujemo bezbrižno uživanje u svim njihovim prednostima i karakteristikama. Neo QLED 8K za 2022. godinu dizajniran je da ispuni potrebe i probudi strast naših korisnika, a sve inovacije podstaknute su upravo njihovim iskustvima. Neo QLED 8K, kao najvažniji uređaj koji se nalazi u središtu svakog doma, poseduje moć da stvori nova iskustva i vrednosti za naše korisnike”, rekla je Hyesoon Yang, potpredsednica i direktorka za korisničko iskustvo sektora za kućne aparate Samsung Electronics.

Novi portfolio Samsung proizvoda za 2022. razvijen je prateći viziju „Screens Everywhere, Screens for All“, s televizorima kao ključnim uređajima svakog doma i života korisnika. U skladu s tom vizijom, Samsung je stvorio uređaje koji se neprimetno integrišu kako bi pružili personalizaciju i povezanost, osiguravajući da ekran odgovara svakom okruženju i životnom stilu. Kroz istoriju televizori i ekrani uopšte uglavnom su se povezivali s pojmom “gledanja”, ali Neo QLED 8K želi da to promeni proširenjem mogućnosti i stvaranja novih vrednosti korisničkog iskustva.

Neo QLED 8K: Najbolje postaje još bolje

Neo QLED 8K za 2022. unapređen je kako bi se doživljaj velikog ekrana podigao na sasvim nov nivo. U samom središtu nalazi se Neural Quantum 8K – najnoviji procesor koji sadrži 20 nezavisnih neuronskih AI mreža, od kojih svaka analizira karakteristike sadržaja i kvalitet prikaza slike za optimalno gledanje, bez obzira na izvor.

Neural Quantum 8K procesor također pokreće novu tehnološku inovaciju – Real Depth Enhancer. Pomoću ove karakteristike skenira se ekran i povećava kontrast u odnosu na pozadinu, istovremeno poboljšavajući objekat u fokusu, dok pozadina ostaje neobrađena. Ova tehnološka inovacija deluje na sličan način na koji ljudsko oko percipira slike u stvarnom životu, tako da se objekat na ekranu ističe na pozadini.

Nadalje, nova karakteristika je i Shape Adaptive Light Control koja omogućava da procesor u kombinaciji sa snažnom Quantum Mini LED tehnologijom stvara preciznu i kontrolisanu rasvetu, tako da svetla područja ostaju svetla, a tamni prostor oko njega ostaje taman. Recimo, pun mesec ostaće osvetljen na tamnom noćnom nebu.

Novi Samsung QLED za 2022. dobio je prvi ‘Pantone Validated’ certifikat za ekrane od Pantonea, globalnog autoriteta za boje i kreatora Pantone Matching System (PMS) – što znači da modeli autentično reprodukuju više od 2000 boja, kao i novih 110 nijansi boje kože koje se nalaze u smernicama Pantonea. Osim toga, ove sjajne boje prijatne su za gledanje s poboljšanim EyeComfort načinom rada. Funkcija koristi AI tehnologiju za automatsko podešavanje osvetljenja i temperature boje na ekranu prema okruženju u kom se nalazi – odnosno koliko je svetla ili tamna soba – u kombinaciji s informacijama o zalasku/izlasku sunca kako bi se optimizovalo najbolje iskustvo gledanja.

Vrhunski Dolby Atmos zvuk sa pametnim funkcijama

Za istinsko uživanje u gledanju sadržaja, televizorima je neophodan snažan i nijansiran zvuk koji će se uklopiti bogatim bojama i oštrim detaljima. AI Neural Quantum 8K procesora u stvarnom vremenu analizira ono što je na tako da Adaptive Sound značajka može pratiti i prebacivati zvuk između zvučnika kako bi se on precizno uskladio sa sadržajem koji korisnik gleda.

U QN900B, vodećem Neo QLED 8K modelu televizora iz nove linije, svi zvukovi dolaze iz 6.2.4-kanalnog audio sistema od 90W. Opremljen je novim vrhunskim zvučnicima i Dolby Atmos i Object Tracking Sound Pro tehnologijom koja se takođe koristi za prepoznavanje glasa zajedno sa Voice Tracking Sound funkcijom, što omogućava da zvučni efekti i glasovi zaista prate kretanje po ekranu.

Dodatno, Samsung uvodi i bežičnu Dolby Atmos tehnologiju na svoje Neo QLED 4K i 8K televizore, čime se pruža netaknut kvalitet zvuka bez korišćenja HDMI kabla. Bežični Dolby Atmos primenjuje se i na novi Samsung Ultra Slim Soundbar 2022 koji je dizajniran za impresivno audio iskustvo uz minimalistički i elegantni izgled.

Novi doživljaj ekrana

Kako bi se osiguralo besprekorno korisničko iskustvo, nova linija proizvoda za 2022. opremljena je inovativnim i pametnijim funkcijama i korisničkim interfejsom, što omogućuje da ekrani Samsung televizora postanu središte za gledanje sadržaja, upravljanje uređajima, gaming, vežbanje i drugo.

Novi Smart Hub : Samsung Smart Hub je korisnički interfejs koji pokreće Tizen operativni sistem. Donosi svaki aspekt pametnog iskustva na jedan početni ekran koji je jednostavan za korišćenje i upravljanje. Nova kartica klasifikuje funkcije, postavke i sadržaj u tri kategorije za besprekorno korisničko iskustvo: Media, Gaming Hub i Ambient. Media: Korisnicima omogućava organizaciju opcija za zabavu – uključujući video na zahtev, streaming i Samsung TV Plus sa 190+ besplatnih kanala – i pomoću mašinskog učenja beleži preferencije korisnika kako bi dao pametne preporuke na svim platformama i o svim uslugama. Gaming Hub : Nova streaming platforma koja povezuje hardver i softver kako bi pružila neverovatno gaming iskustvo. Za Gaming Hub nije potrebno preuzimanje, kao ni čuvanje. Samsung je takođe najavio partnerstvo s vodećim servisima za streaming – NVIDIA GeForce NOW, Stadia™, Utomik kao i drugim partnerima – s ciljem da njihove biblioteke igara budu dostupne na Gaming Hub platformi. Nova platforma biće dostupna kasnije ove godine na odabranim modelima Samsung Smart TV-a iz 2022. Ambient : Ambijentalni ekran poboljšava estetiku doma, bez obzira da li je reč o sinhronizaciji ekrana sa stilom enterijera ili postavljanjem prikaza koji će se posebno isticati u prostoriji.

: Samsung Smart Hub je korisnički interfejs koji pokreće Tizen operativni sistem. Donosi svaki aspekt pametnog iskustva na jedan početni ekran koji je jednostavan za korišćenje i upravljanje. Nova kartica klasifikuje funkcije, postavke i sadržaj u tri kategorije za besprekorno korisničko iskustvo: Media, Gaming Hub i Ambient. Gaming iskustvo: Uz potpuno novi Gaming Hub, Neo QLED linija za 2022. dolazi sa specifikacijama i karakteristikama koje su stvorene za vrhunsko gaming iskustvo. Uređaji uključuju četiri HDMI 2.1 priključka, Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz gaming, Super Ultrawide GameView i Game Bar, pružajući efikasan gaming kao i brzo i moderno iskustvo streaminga. Uz neverovatan kvalitet slike i poboljšanje postavki, igre će biti realističnije i uzbudljivije nego ikada pre. Samsung, pored toga, u bliskoj budućnosti predstavlja i ekskluzivnu liniju televizora za gaming od 43 i 50 inča.

Uz potpuno novi Gaming Hub, Neo QLED linija za 2022. dolazi sa specifikacijama i karakteristikama koje su stvorene za vrhunsko gaming iskustvo. Uređaji uključuju četiri HDMI 2.1 priključka, Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz gaming, Super Ultrawide GameView i Game Bar, pružajući efikasan gaming kao i brzo i moderno iskustvo streaminga. Uz neverovatan kvalitet slike i poboljšanje postavki, igre će biti realističnije i uzbudljivije nego ikada pre. Samsung, pored toga, u bliskoj budućnosti predstavlja i ekskluzivnu liniju televizora za gaming od 43 i 50 inča. Samsung Health: Nudi široke mogućnosti vežbanja i wellness aktivnosti, ali i brojne načine praćenja zdravlja i rutina. Korisnici mogu da jednostavno prate svoje fitness putovanje i aktivnosti na svom TV-u i da se besprekorno sinhronizuju sa drugim uređajima – na primer, Galaxy Watch4 pametnim satom – za kontrolu napretka u stvarnom vremenu i to na velikom ekranu.

Nudi široke mogućnosti vežbanja i wellness aktivnosti, ali i brojne načine praćenja zdravlja i rutina. Korisnici mogu da jednostavno prate svoje fitness putovanje i aktivnosti na svom TV-u i da se besprekorno sinhronizuju sa drugim uređajima – na primer, Galaxy Watch4 pametnim satom – za kontrolu napretka u stvarnom vremenu i to na velikom ekranu. SmartThings : Uz Samsung SmartThings aplikaciju, ekran postaje centralno mesto za praktično upravljanje drugim kućnim aparatima. Ova funkcija uključena je u Samsung televizore i koristi prednosti velikog ekrana kako bi korisnicima pomogla da otkriju, pregledaju i kontrolišu uređaje.

: Uz Samsung SmartThings aplikaciju, ekran postaje centralno mesto za praktično upravljanje drugim kućnim aparatima. Ova funkcija uključena je u Samsung televizore i koristi prednosti velikog ekrana kako bi korisnicima pomogla da otkriju, pregledaju i kontrolišu uređaje. NFT Platform: Novost u 2022. godini je Samsung NFT platforma, nastala u partnerstvu s vodećim u industriji, Nifty Gatewayom. Ambijentalni način rada korisnicima nudi NFT platformu koja na jednom mestu donosi mogućnosti istraživanja i prikaza NFT digitalne umetnosti na Samsung Neo QLED i QLED uređajima za 2022. kao novi način prikupljanja i predstavljanja umetničkih dela.

Održivost prema viziji ‘Going Green’

Samsung uvek razmišlja o tome kako proizvodni proces i upotreba proizvoda utiču na okolinu i ulaže velike napore u pronalaženju načina i rešenja za smanjivanje sopstvenog otiska i izgradnju bolje budućnosti za planetu.

Eko-pakovanje: Samsung unapređuje svoje ekološko pakovanje sa 90% manje boje, dok istovremeno uklanja korišćenje spajalica tokom same proizvodnje. Na taj način dodatno smanjuje količinu otpada i olakšavaju njegovu obradu u centrima za reciklažu.

Samsung unapređuje svoje ekološko pakovanje sa 90% manje boje, dok istovremeno uklanja korišćenje spajalica tokom same proizvodnje. Na taj način dodatno smanjuje količinu otpada i olakšavaju njegovu obradu u centrima za reciklažu. SolarCell Remote daljinski upravljač: SolarCell Remote daljinski upravljač za 2022. takođe je dobio nadogradnju za 2022. On je sada 88% efikasniji od prethodnih modela iz 2020. godine. Ne sadrže bateriju, već se pune putem radiofrekventnog prikupljanja od 2,4 GHz – crpeći energiju iz rezervne energije koju emituju Wi-Fi ruteri.

SolarCell Remote daljinski upravljač za 2022. takođe je dobio nadogradnju za 2022. On je sada 88% efikasniji od prethodnih modela iz 2020. godine. Ne sadrže bateriju, već se pune putem radiofrekventnog prikupljanja od 2,4 GHz – crpeći energiju iz rezervne energije koju emituju Wi-Fi ruteri. Reciklirani materijali: Samsung televizori, monitori, digitalni natpisi i daljinski upravljači iz 2022. godine koriste recikliranu smolu. Reciklirana smola dobija se iz plastike pronađene u okeanima ili obalnim područjima, a inače bi postala postala štetni morski otpad.

Samsung televizori, monitori, digitalni natpisi i daljinski upravljači iz 2022. godine koriste recikliranu smolu. Reciklirana smola dobija se iz plastike pronađene u okeanima ili obalnim područjima, a inače bi postala postala štetni morski otpad. Carbon Trust certifikat: Samsung Neo QLED 8K/4K dobio je oznaku “Smanjenje CO2” od Carbon Trusta, što pokazuje da se ugljenični otisak za Neo QLED liniju iz godine u godinu smanjuje.

Personalizacija televizora uz dodatke

Kada su u pitanju televizori, svaki korisnik ima svoj jedinstveni ukus i želje. Iz tog razloga Samsung je kreirao nove dodatke za svoju novu liniju televizora iz 2022. koji omogućuju potpuno novi TV doživljaj.

Slim Fit zidni nosač : Za sve korisnike koji svoj ekran žele da postave na zid, Slim Fit zidni nosač omogućava televizoru da leži uza zid, dok se istovremeno pruža mogućnost okretanja uređaja prema gore, dole i bočno, kako bi se osigurao savršen ugao gledanja bez obzira na mesto sedenja.

: Za sve korisnike koji svoj ekran žele da postave na zid, Slim Fit zidni nosač omogućava televizoru da leži uza zid, dok se istovremeno pruža mogućnost okretanja uređaja prema gore, dole i bočno, kako bi se osigurao savršen ugao gledanja bez obzira na mesto sedenja. Studio Stand stalak: Studio Stand stalak nudi jedinstven i elegantan način postavljanja Neo QLED 8K televizora uz umetnički doživljaj.

Automatska rotacija: Novi dodatak koji proširuje mogućnosti rotacije ekrana s The Sero na Neo QLED 8K televizore. Automatska rotacija donosi mobilna iskustva na velikom ekranu što znači da korisnik svoj sadržaj može gledati u portretnom načinu uz novi izgled i raspored MultiView opcije. Može se koristiti kao stalak ili zidni nosač, dok će prikaz na ekranu biti maksimalno ispunjen zbog optimizacije doživljaja gledanja.

Za više informacija o Samsung televizorima posetite www.samsung.com/.

