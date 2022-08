Prijatelji od početka: Veselin Jevrosimović, Comtrade

Od 1991. godine, kada je Veselin Jevrosimović registrovao kompaniju, Comtrade je prerastao u veoma ozbiljnu grupaciju koja se bavi različitim aspektima primene tehnologije u poslovanju.

Malo je IT firmi u našoj zemlji koje postoje tri i više decenija i s kojima PC Press sarađuje od osnivanja do danas. U čemu je tajna vaše dugovečnosti?

Koliko me sećanje služi, PC Press i Comtrade sarađuju već više od 27 godina. Inače, Comtrade je kompanija koja je osnovana davne 1991, prošle godine bilo je tri decenije postojanja, ali nismo mogli, nažalost, da to proslavimo zbog epidemije koronavirusa, tako da čekam PC Press još tri godine pa da zajedno proslavimo vaših 30 i naših 30 godina.

Tajna uspeha je pre svega u tome što je Comtrade uvek bio futuristička kompanija. Uvek smo gledali mnogo dalje nego ostali, mnogo dalje nego okruženje, šta se javlja na horizontu, šta potencijalno može da se javi na horizontu i u tom pravcu smo usmeravali naš brod. Mi smo, naravno, danas tehnološka kompanija, nekada smo bili IT kompanija, međutim njih više nema, a mahom su sve kompanije tehnološke.

Podsetite nas na nastanak i prve godine rasta vaše kompanije.

U ovom poslu sam dosta dugo, od 1986. godine. Živeo sam i radio u Americi četiri godine, onda sam bio u Nemačkoj nekih deset godina, tamo sam bio suosnivač jedne od najvećih distributerskih kompanija na svetu koja je bila, između ostalog, i public kompanija, a imala je godišnji obrt od 12,5 milijardi dolara. Comtrade sam registrovao 1991. godine, čisto da bih imao razlog da dolazim kući i da posećujem svoju porodicu i to mi je bio jedini motiv. Kada sam prodao akcije kompanije u Nemačkoj, trajno sam se doselio da živim i radim u Srbiji, između ostalog, to je vreme kada se pojavio i Internet, tako da se ukazala prilika da nije više bitno odakle radite, dovoljno je da imate Internet, mrežu i kompjuter i vaša kancelarija može da bude bilo gde.Tako da sam se ja u Srbiju trajno doselio neke 1998. godine i od tada kreće nagli razvoj Comtrade-a. Vrlo brzo smo postali najveća distributerska kompanija na ovim prostorima, onda smo vrlo brzo postali i najveća sistem integratorska kompanija, a danas smo, pored toga, i najveća softverska kompanija.

Kojih se uspeha najradije sećate? A šta nikako ne biste ponovo uradili kada biste sve iz početka?

Koliko god ovo pitanje izgledalo lako, vrlo je teško dati odgovor. Verujte mi da nijedan uspeh ne bih mogao da izdvojim. Nisam čak ni stigao da uživam u tim svojim uspesima, zato što se od moje dvadesete godine u biznisu maltene sve vrtoglavo menjalo, iz dana u dan, i evo, prođe već više od 36 godina kako sam u tom biznisu. Sada, kada se okrenem, zaista imamo jednu poslovnu imperiju iza nas. Nikada Comtrade nisam percipirao kao svoju kompaniju, već smatram da je to kompanija svih zaposlenih, a ja sam samo jedan običan šraf kao i svi ostali. Mi timski radimo, timski odlučujemo i timski se ponašamo, tako da je i to, između ostalog, jedan od ključnih faktora uspeha ove kompanije. Da ponovo krenem u ovako nešto, sve bih isto uradio.

Računarsko tržište karakterišu česte i brze promene. Kako izgleda budućnost iz vaše perspektive? Koji su dalji pravci razvoja i širenja biznisa?

Comtrade danas ima oko pet hiljada zaposlenih, od čega u svom sastavu imamo više od tri i po hiljade softverskih inženjera. Trenutno imamo više od 50 kompanija u 40 zemalja u svetu, poslujemo na tržištu Amerike, Engleske, Irske, Francuske, maltene cele Evrope, Bliskog i Srednjeg istoka, Azije, Kine koja nam je veliko tržište, Australije, Japana. Trenutno smo jaki u par segmenata, jedan segment je distribucija, drugi je sistem integracija i treći je software development. Razvoj softvera radimo uglavnom u gejming industriji, cyber security oblasti, kao i na polju veštačke inteligencije. Takođe smo izuzetno prisutni i u edukaciji, suvlasnici smo dve škole, jedne srednje i dva fakulteta.

Da li, uz sve promene, postoje neki principi vašeg poslovanja koji se nisu promenili?

Postoje. Ako hoćete da se bavite ovim biznisom, potrebno vam je nešto više od novca. To je pre svega znanje, ako nemate znanje, džaba vam i kapital i sve ostalo, teško da možete dugo da trajete u ovom poslu. Drugi segment je upornost, morate da budete uporni. Počeo sam da se bavim ovim biznisom od svoje dvadesete godine. Prve tri godine mi nikako nisu išle, i da sam tada odustao, sigurno danas ne bih bio ovde gde jesam i ne bismo vodili ovakav intervju. Upornost je vrlo bitna. Ako zaista želite da se bavite privatnim biznisom, to nikada ne smete da zaboravite.

Treća stavka je talenat. Kao i sve, talenat je potreban u muzici, sportu pa tako i u biznisu, jednostavno treba da budete rođeni za to. Nisu svi rođeni da vode privatne kompanije, i nisu svi rođeni da budu privatnici. Neko to nosi u sebi od malih nogu, što se kaže, a ja sam svoj talenat otkrio u dvadesetoj godini, nisam ni bio svestan da ga imam, ali s obzirom na to da sam bio jak u ova prva dva segmenta, to mi je pomoglo da uspem u biznisu. Ne smemo izostaviti još jednu stavku, a to je vizija. U ovom biznisu, u ovoj šumi od tehnologije, treba da prepoznate pravi put i pravi smer u kom ćete okrenuti brod i jednostavno držati taj smer i očekivati rezultate tek u narednih pet do šest godina.

Koji su vaši planovi u narednih desetak godina?

Sigurno mi nije plan da se penzionišem. Obično me svi pitaju: „Što se nisi penzionisao?“, a mogao sam to da uradim i sa dvadeset sedam ili dvadeset osam godina, međutim, sam sebi sam uvek govorio: „A šta ćeš raditi posle?“ Jednostavno, tako sam rođen, ne mogu da kažem da imam pomoć u ovome što radim, vučem kao lokomotiva, imam dosta vagona iza sebe, a svakim danom ih je sve više i više, što znači da je teret sve veći i veći, ali tako su nam utabani putevi i verovatno ću ovo raditi i ovim se baviti dokle god budem mogao.

