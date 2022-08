Netflix širi svoj portfolio usluga i na video igre

Netflix ubrzava svoj prodor u video igrice sa planovima da udvostruči svoj katalog ponude do kraja godine, ali za sada, mali broj pretplatnika igra. Od prošlog novembra, kompanija je uvela igre kao način da zadrži angažovanje korisnika između izdanja serija i filmova. Igre su dostupne samo pretplatnicima, ali moraju da se preuzmu kao zasebne aplikacije.

Igre su preuzete ukupno 23,3 miliona puta i prosečno 1,7 miliona korisnika dnevno, prema Apptopia, kompaniji za analizu aplikacija. To je manje od 1% od 221 miliona Netflix-ovih pretplatnika. Važnost igara za Netflix-ovu ukupnu strategiju je verovatno porasla poslednjih meseci, jer se kompanija suočava sa sve intenzivnijom konkurencijom kada je pažnja korisnika u pitanju. U drugom tromesečju, Netflix je izgubio skoro milion pretplatnika, nakon što je već izgubio 200.000 pretplatnika tokom prvog tromesečja.

„Jedna od mnogih prednosti Netflix-a u sprovođenju strategije je mogućnost da se angažuje nakon što se sadržaj prvi put pojavi na platformi“, rekao je analitičar Prosek Partners Tom Forte.

Aktuelni katalog kompanije od 24 aplikacije za igre pokriva različite žanrove i Netflix emisije, kao što je „Stranger Things: 1984“. Nekoliko je napravljeno po uzoru na popularne kartaške igre, kao što su „Mahjong Solitaire“ i „Exploding Kittens“. Katalog će do kraja godine narasti na 50 igara, uključujući „Queen’s Gambit Chess“, zasnovan na Netflix-ovoj hit seriji, prema rečima predstavnika kompanije.

Namerno neodređeno

Netflix je bio oprezan u pogledu toga kako planira da video igrice učini ključnim delom strategije kompanije, a ne samo sporednim hobijem.

„Još uvek namerno prećutkujemo stvari jer još uvek učimo, eksperimentišemo i pokušavamo da shvatimo koje stvari će zaista imati odjeka kod naših članova, koje igre ljudi žele da igraju“, Leanne Loombe, šef Netflix-a za eksterne igre, rečeno je tokom panela na Tribeka filmskom festivalu u junu.

Netflix je ranije ove godine nagovestio da će licencirati popularnu intelektualnu svojinu za svoje nove dodatke za igre. Netflix je privukao spoljne programere za svoj trenutni katalog, ali je zaposlio tri programera video igara u protekloj godini.

Sve to doprinosi rastućim investicijama. Netflix nije otkrio koliko troši na razvoj svog segmenta video igara, ali napori su kapitalno intenzivni. Netflix-ova akvizicija finskog Next Games koštala je striming platformu oko 72 miliona dolara.

Do sada, brojke preuzimanja za Netflix igre su daleko ispod onih koje imaju vodeće mobilne igre — Subway Surfers, Roblox and Among Us, od kojih svaka ima više od 100 miliona preuzimanja, prema Apptopia. Ipak, preuzimanja su polako rasla od maja, nakon trenda pada koji je počeo u decembru.

„Moramo da zadovoljimo naše članove tako što ćemo imati apsolutno najbolje u kategoriji“, rekao je izvršni direktor i suosnivač Netflix-a.

Izvor: CNBC

