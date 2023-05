Problemi sa Spotify-om i kako ih rešiti

Spotify je jedan od najpopularnijih servisa za striming muzike, sa milionima pesama i podkastova dostupnih u različitim žanrovima.

Brzo se vratite na svoje odabrane liste pesama

Najbolji deo je što je dostupan na svakoj platformi i potpuno besplatan, sve dok vam ne smetaju oglasi. Međutim, plaćena Spotify Premium pretplata donosi mnoštvo korisnih dodataka kao što su mogućnost preuzimanja pesama, bolji kvalitet zvuka, neograničeno preskakanje pesama i još mnogo toga. Ali kao i svaka aplikacija, Spotify ima povremene greške ili kvarove i stvari ne funkcionišu uvek kako se očekuje. Evo pogleda na neke uobičajene probleme sa Spotify-om i kako da ih rešite.

Problem #1: Aplikacija Spotify ne učitava ili pušta muziku

Potencijalna rešenja:

Spotify možda ne radi zbog problema sa samom aplikacijom. Kao i svaka usluga za striming ili veb lokacija, Spotify može imati povremene planirane ili neplanirane prekide usluge. Dakle, problem možda nije u vašem uređaju. Možete da vidite da li postoje rašireni izveštaji o problemima sa Spotify-jem tako što ćete proveriti sajtove kao što su Down Detector ili Down for Everyone ili Just Me. Tviter nalog Spotify Status takođe deli ažuriranja kada se usluga suoči sa bilo kakvim zastojima.

Spotify omogućava korisnicima da preuzimaju pesme za oflajn pristup, ali u većini slučajeva, korišćenje aplikacije zahteva aktivnu internet vezu. Proverite svoju mrežnu vezu da biste bili sigurni da ne izaziva probleme. Jednostavan test je da otvorite drugu aplikaciju ili veb lokaciju kojoj su potrebni podaci da biste videli da li se učitavaju.

Većinu vremena jednostavno isključivanje i otvaranje aplikacije ili isključivanje i ponovno uključivanje uređaja pomaže u rešavanju problema. Ako to ne učini, možete pokušati da obrišete keš memoriju aplikacije ili browsera i kolačiće na Android-u ili da obrišete keš na bilo kojoj platformi da biste videli da li problem nestaje. Ako ništa ne radi, najbolje je da izbrišete i ponovo instalirate aplikaciju. Brisanjem skladišta aplikacije ili deinstaliranjem aplikacija će se potpuno resetovati, tako da možete izgubiti podatke poput sačuvanih plejlista ako se ne sinhronizuju na svim uređajima.

Ne zaboravite da ažurirate aplikaciju na najnoviju verziju jer ažuriranja softvera obično donose ispravke grešaka koje bi trebalo da pomognu u rešavanju nekih problema.

Problem #2: Problemi sa zvukom

Potencijalna rešenja:

Strimovanje muzike ne zahteva naročito brze internet veze. Ali fluktuacije i nestabilne veze mogu izazvati probleme sa kvalitetom zvuka. Spotify podrazumevano postavlja kvalitet zvuka na Automatski i menja ga u zavisnosti od brzine veze. Možete da podesite kvalitet zvuka na određeni nivo da biste zaobišli problem.

Na Android-u, dodirnite ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu da biste otvorili Settings i izaberite High sa padajućeg menija pored Wi-Fi striminga i Cellular strimovanja. Pretplatnici Spotify Premium-a će takođe videti opciju Very high. Na iOS-u idite na Settings > Audio quality i izaberite High ili Very high u odeljcima Wi-Fi strimovanje i Cellular strimovanje. Međutim, imajte na umu da loše brzine podataka mogu da izazovu baferovanje.

Settings uštede podataka mogu izazvati problem pucketanja i opšte probleme sa kvalitetom zvuka. Omogućavanje ovog settingsa automatski postavlja vaš kvalitet zvuka na nizak. Korisno je ako ste zabrinuti zbog ograničenja podataka, ali može izazvati probleme sa kvalitetom zvuka. A Spotify ne zahteva previše podataka, tako da možete udobno da pređete na jedno od podešavanja višeg kvaliteta. Na Android-u idite na Settings (ikona zupčanika u gornjem desnom uglu) i isključite kvalitet zvuka u odeljku Data saver. Na iOS-u idite na Settings > Data saver i isključite uštedu podataka.

Problemi sa internet vezom će uzrokovati probleme i sa Spotify desktop aplikacijama. Ali postoji još jedna postavka koju možete omogućiti da biste je popravili. U Windows aplikaciji idite na Settings i uključite Compatibility da biste omogućili hardversko ubrzanje. Na Mac računaru kliknite na Spotify na traci menija na vrhu i kliknite na Hardware Acceleration da biste omogućili postavku.

Problem #3: Ne možete da dodate lokalne fajlove na Spotify liste pesama

Potencijalna rešenja:

Umesto jednostavnog prevlačenja i ispuštanja fajlova u Spotify na desktopu, morate proći kroz nekoliko dodatnih koraka. U Windows aplikaciji idite na Settings i uključite Local files. Kliknite na Add a Sourceda biste izabrali foldere sa vašim sačuvanim muzičkim fajlovima. Na Mac računaru idite na Spotify > Preferences > Local files i dozvolite Spotify-u da pristupi vašoj iTunes biblioteci i folderima sa sačuvanom muzikom. Koraci ostaju isti kao i ranije za otpremanje lokalnih audio datoteka na Spotify na mobilnom uređaju. Idite na Settings > Import > Show local audio files.

Problem #4: Ne možete da preuzmete pesme na Spotify

Pretplatnici na Spotify Premium mogu da preuzimaju pesme i podkaste za reprodukciju van mreže, ali neki korisnici ne mogu.

Potencijalna rešenja:

Ova funkcija je dostupna samo za Premium korisnike, pa se uverite da je vaša pretplata aktivna. Prijavite se na stranicu svog Spotify naloga i proverite detalje svoje pretplate u odeljku Your Plan.

Spotify vam omogućava preuzimanje pesama na najviše pet uređaja, ali postoji ograničenje od 10.000 pesama. Ovo može izgledati kao mnogo, ali možda ćete premašiti ograničenje ako preuzmete više plejlista i albuma na različitim uređajima. Ne možete više da preuzimate muziku dok ne uklonite preuzeti sadržaj.

Problem #5: Spotify Premium funkcije ne rade

Spotify ima mnoštvo opcija Premium pretplate, od Duo i Family planova do znatno jeftinijih planova za studente. Pretplata vam daje pristup oflajn reprodukciji, višem kvalitetu zvuka, iskustvu bez oglasa i još mnogo toga. Ako ste se pretplatili, ali ne vidite ove funkcije, evo šta možete da pokušate da popravite.

Potencijalna rešenja:

Prvo, uverite se da imate aktivnu pretplatu. Možda ste se prijavili sa pogrešnim nalogom ako vidite Spotify Free. Ne zaboravite da koristite isti metod prijavljivanja kao kada ste se prijavili. Dakle, ako ste to uradili koristeći Facebook, Google ili Apple ID, prijavite se na isti način. Ako su vaši akreditivi za prijavu tačni, idite na Check your payment status da vidite da li je plaćanje na čekanju ili nije uspelo.

Ako vidite aktivnu pretplatu, Spotify preporučuje da se jednostavno odjavite i ponovo prijavite.

Kada vas neko pozove u Duo ili Family plan, primarni vlasnik naloga ima kontrolu i možda vam je slučajno opozvao pristup. Proverite da li niste uklonjeni iz plana. Spotify će vas takođe automatski ukloniti iz plana ako ne verifikujete svoje podatke, poput adrese, u roku od sedam dana od dobijanja e-poruke za verifikaciju. Zapamtite da ako verifikacija ne uspe ili ne odgovorite u roku od nedelju dana, nećete moći da se pridružite drugom Duo ili Family planu 12 meseci.

Ako ne možete da pronađete preuzete pesme, postoji nekoliko razloga zašto ih je Spotify možda automatski uklonio. Ovo će se dogoditi ako niste bili na mreži 30 dana ili ste preuzeli muziku na pet drugih uređaja. Sa ovim poslednjim, Spotify će automatski izbrisati preuzimanja sa uređaja koji je najmanje korišćen. Takođe možda nećete pronaći pesme ako ste promenili regione jer postoje regionalna ograničenja. Preuzete pesme takođe mogu nestati ako koristite microSD karticu za skladištenje na telefonu koja više ne radi.

Problem #6: Ne možete da pronađete Spotify plejliste

Potencijalna rešenja:

Prijavite se na svoj nalog na veb lokaciji Spotify, kliknite na ikonu profila u gornjem desnom uglu i idite na Account > Recovered playlists (u levom meniju). Spotify vodi evidenciju o svim izbrisanim listama za reprodukciju 90 dana. Kliknite na Restore da biste vratili listu pesama.

Problem #7: Ne možete da povežete Spotify sa TV-om ili pametnim zvučnikom

Spotify Connect vam omogućava da prenosite zvuk sa jednog uređaja na drugi dok ga kontrolišete sa bilo kog telefona, tableta, sata ili računara povezanog sa vašim nalogom. To je sastavna funkcija koja vam omogućava da slušate svoje Spotify liste pesama na svim pametnim zvučnicima, televizorima, konzolama ili medijskim strimerima koji podržavaju Connect.

Potencijalna rešenja:

Zapamtite da uređaj sa kojeg želite da slušate muziku mora biti povezan na istu Wi-Fi mrežu kao i kontrolni uređaj. Vaš ciljni uređaj je možda prekinuo Wi-Fi zbog slabog signala ili prezasićenog rutera. Konkretno, Wi-Fi 5 ruteri mogu imati problema sa desetinama veza u modernim domovima, u kom slučaju će možda biti potrebno isključiti neke proizvode ili nadograditi na ruter sa Wi-Fi 6.

Kada aplikacija otkrije kompatibilne zvučnike i druge uređaje, Dostupni uređaji će se prikazati u donjem levom uglu na mobilnom uređaju i dole desno na desktopu. Ako ikona Dostupni uređaji nije tamo, idite na Settings i izaberite Prikaži dostupne uređaje. Ako ne vidite svoj ciljni uređaj na ovoj listi, uverite se da je uključen i povezan na istu Wi-Fi mrežu. Imajte na umu da neki uređaji, poput Echo zvučnika, zahtevaju dodatne korake.

Spotify vodiči i poznati problemi

Ako naiđete na više problema, Spotify ima listu tekućih problema. Možete proveriti da li je vaš problem na listi. A Spotify ažurira tragač kad god prepozna i popravi prijavljeni problem.



Izvor: Androidauthority

