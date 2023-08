Prodaja PlayStation 5 je mnogo bolja nego što je Sony očekivao

Kompanija je povećala svoje godišnje prognoze na osnovu uspeha u segmentima igara i muzike.

Prihodi kompanije su porasli za 33 odsto

Sony je objavio izveštaj o zaradi za prvi kvartal godine koji je završen 30. juna, zajedno sa prilagođenom prognozom za fiskalnu godinu. Rezultati kompanije su mešoviti. Ukupan operativni profit za taj period je smanjen za 31 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Pad sa 364,9 milijardi jena (2,54 milijarde dolara) na 253 milijarde (1,76 milijardi dolara). Međutim, prihodi kompanije su porasli za 33 odsto, zahvaljujući značajnom povećanju prodaje u segmentima igara i mrežnih usluga, muzike i finansijskih usluga.

Sony veruje da će se povećanje U segmentima igara i muzike nastaviti. Kompanija je povećala svoje prognoze prodaje i prihoda za fiskalnu godinu koja završava 31. marta 2024. godine. Kompanija je prognozirala povećanje za 6,1 odsto zbog veće prodaje u tim segmentima nego što se prvobitno očekivalo. Takođe, očekuje da će neto prihod biti 2,4 odsto veći od prethodne prognoze. Očekuje se rast sa 840 milijardi jena (5,86 milijardi dolara) na 860 milijardi ($6 milijardi).

Posebno za segment igara, Sony je prilagodio svoju prognozu. Kompanija očekuje povećanje prodaje za PlayStation naslove koji nisu proizvedeni od strane same kompanije. Ove godine izlazi nekoliko veoma iščekivanih igara za PlayStation. Neki od njih su Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Expansion, Avatar: Frontiers of Pandora i EA Sports FC.

Sony isporučio 3,3 miliona jedinica PS5 u prvom kvartalu godine

Očekuje se da će ovo očekivano povećanje prodaje za naslove koji nisu proizvedeni od same kompanije biti podržano smanjenjem troškova i rashoda. Međutim, to takođe znači da će smanjenje profita od prodaje hardvera PlayStation 5 biti kompenzovano.

“Sony je nedavno smanjio cene PS5 u nekoliko regiona širom sveta. Iako to znači niže ukupne prihode od konzole, to takođe može navesti ljude koji su bili nesigurni da konačno kupe PS5. To zatim može do veće kupovine igara.

Važno je napomenuti da je Sony isporučio 3,3 miliona jedinica PS5 u prvom kvartalu godine. To je skoro polovina prodaje prethodnog kvartala od 6,3 miliona jedinica. Iako je ta cifra bila vezana za prazničnu sezonu, kada se obično poslovanje odvija bolje nego inače. Ovo je dosad najuspešniji prvi kvartal za prodaju PS5, što ukupan broj prodatih jedinica dovodi na 41,7 miliona.

Uprkos prilagođavanju izgleda sa boljim brojkama za celu godinu, Sony je smanjio očekivanja za prodaju mobilnih senzora zbog nastavka opadanja prodaje pametnih telefona. Prihodi Sony Pictures-a su takođe smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje postoji uprkos uspehu Spider-Man: Across the Spider-Verse. Takođe, kompanija ne očekuje poboljšanje u svom poslovanju. Mnogo uticaja imaju štrajkovi koje su organizovale sindikalne organizacije Writers Guild of America i Screen Actors Guild.

