Pronađena izgubljena NES igra stara 30 godina

Arhivatori koji se bave digitalizacijom starih igara u sklopu Fondacije za istoriju video igara, otkrili su ranije izgubljenu igru za konzolu Nintendo NES zasnovanu na filmu iz 1990. godine, Days of Thunder. Ovu igru je napisao Chris Oberth, programer poznat po arkadnim igrama Anteater, Time Killers, World Class Bowling i Winter Games za Commodore 64.

Autor igre donirao svoju zaostavštinu Fondaciji za istoriju video igara

Iako je Chris Oberth preminuo 2012. godine, on je iza sebe ostavio veliku zaostavštinu starog računarskog hardvera. Sav taj hardver doniran je Fondaciji za istoriju video igara, u nadi da će ova neprofitna organizacija to sačuvati i negovati. Nakon što su istraživači pronašli među stvarima koncept za NES igru, tim je shvatio da je Oberth radio na neobjavljenoj igri na osnovu filma Days of Thunder. Oni su izdvojili gotovo 40 disketa na kojima se može pronaći izvorni kod za samu igru.

Međutim, prilikom pokretanja se pojavio problem otkrivanja igre. Oberth je sigurnosne kopije podelio na više disketa i šifrovao ih. On ih je označio softverom koji je koristio za pravljenje rezervnih kopija datoteka. Nisu uspeli da uz pomoć DOSBoxa emuliraju igru, pa su bili prinuđeni da sastave stari hardver kako bi disketa mogla da funkcioniše. Na kraju su istraživači uspeli da sastave hardver i pokrenu igru, koja je izgleda pokrenuta prvi put u poslednjih 30 godina, nakon što je razvijena 1990. godine.

Sledeća faza ovog stručnog tima jeste objavljivanje izvornog koda tako da bude javno dostupan. Planira se postavljanje koda na GitHub za nedelju dana ili možda malo duže, a grupa ljubitelja retro igara planira da objavi mali tiraž ove igre na Nintendo NES ketridžima, kako bi prikupili novac za Oberthovu suprugu. U svakom slučaju, divna priča za sve one koji su voleli igre 90-ih godina.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet