ProtonMail uklanja „We Do Not Keep IP Logs“ iz politike privatnosti

Nedavno je objavljeno da je popularni email provajder ProtonMail uklonio „We Do Not Keep IP Logs“ iz svoje politike privatnosti.

ProtonMail je bio primoran da se povinuje nalogu švajcarskog suda

ProtonMail je anonimni email provajder koji koristi hiljade ljudi iz celog sveta koji žele da anonimno i sigurno šalju email-ove. Ova vest se pojavila nakon što su aktivnosti i IP adresa francuskog klimatskog aktiviste predati švajcarskim vlastima. Kompromitovani nalog ProtonMail povezan je sa Youth for Climate, koja podstiče srednjoškolce da odu iz škole kako bi prisustvovali protestima. Ono što je najzanimljivije u ovoj priči je da ćete, nakon što ste u avgustu pogledali web lokaciju ProtonMail-a, primetiti da su se poruke u vezi sa IP evidencijama promenile.

Pod naslovom Anonimous Email stoji „Podrazumevano ne čuvamo IP evidencije koje se mogu povezati sa vašim anonimnim email nalogom“. Podaci o web lokaciji sada glase „ProtonMail je email koji poštuje privatnost i stavlja ljude (ne oglašivače) na prvo mesto“. U prvobitnoj politici ProtonMaila izraz „podrazumevano“ je važan. Budući da je švajcarska kompanija, ProtonMail je bio primoran da se povinuje nalogu švajcarskog suda koji zahteva da evidentira IP adresu i druge podatke za određeni nalog ProtonMail-a. ProtonMail je na kraju odgovorio na situaciju putem zvaničnog saopštenja za javnost na svojoj web stranici: U ovom slučaju, Proton je primio pravno obavezujući nalog od švajcarskih vlasti kojeg smo dužni da se pridržavamo. Nije bilo mogućnosti žalbe na ovaj poseban zahtev. Zatim objašnjavaju koje se promene unose u politiku privatnosti ProtonMaila u budućnosti:

„Ažuriraćemo našu web stranicu kako bismo bolje razjasnili obaveze ProtonMaila u slučajevima krivičnog gonjenja i izvinjavamo se ako ovo nije jasno. Kao švajcarska kompanija, moramo da sledimo švajcarske zakone. Takođe ćemo ažurirati našu politiku privatnosti kako bismo razjasnili naše zakonske obaveze prema švajcarskim zakonima“. Sve u svemu, biće zanimljivo videti šta će se dogoditi sa ovom situacijom sa ProtonMail-om i da li će u budućnosti biti ugroženi još neki nalozi.

Izvor: Troypoint

