QLED TV dobija aksesoare

Uz to, Samsung je predstavio i svoju novu „nevidljivu vezu“ (Invisible Connection), tanak i providan optički kabl prečnika svega 1,8 milimetara, kojim se televizori, uz One Connect uređaj, lako povezuju sa svim perifernim uređajima. Sa kupovinom QLED TV uređaja korisnici dobijaju i kabl dužine od 5m, dok je kabl dužine od 15m moguće kupiti odvojeno. Koristeći samo jedan providan kabl, ova tehnologija pomaže korisnicima da lakše izađu na kraj sa neurednim kablovima, koji se obično nalaze oko televizora. Samim tim, „Invisible Connection“ omogućava korisnicima da urede svoj životni prostor i unaprede dekor u domu.

