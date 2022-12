Qualcomm je lansirao Snapdragon 782G čipset da zameni Snapdragon 778G+

Qualcomm je ranije ovog meseca predstavio svoj premium Snapdragon 8 Gen 2 čipset na Snapdragon Summit 2022 u Majamiju.

Qualcomm nije otkrio telefone koje će pokretati Snapdragon 782G čipset niti kada će takvi uređaji stići na tržište

Sada, samo nekoliko nedelja kasnije, kompanija je lansirala novi čipset nazvan Snapdragon 782G sistem-na-čipu (system-on-chip – SoC). Ovaj novi čipset zamenjuje Snapdragon 778G+ čipset i donosi manja poboljšanja u odnosu na svog prethodnika.Novolansirani Snapdragon 782G čipset će pokretati pristupačne premium i premium pametne telefone srednjeg ranga na tržištu. Međutim, Qualcomm nije otkrio tačno koje će urđaje će pokretati Snapdragon 782G čipset ili kada će biti dostupni na tržištu. Što se karakteristika tiče, Snapdragon 728G čipset ima poboljšanja za Qualcomm Kryo CPU i Qualcomm Adreno GPU.

Razvijen je korišćenjem 6nm procesa — isto kao i Snapdragon 778G+ čipset — i ima Qualcomm Quick Charge 4+ tehnologiju za bustovanje baterije. Osim toga, Snapdragon 782G čipset ima podršku za funkcije inteligentne kamere kao što su video snimci pri slabom osvetljenju, glatko zumiranje i autofokus i poboljšanja zasnovana na kontekstu — kao što su zamućenje zvuka u pozadini i automatsko podešavanje jačine zvuka — kreiranje video zapisa sa savršenim zvukom i slikom. Za 5G povezivanje, Snapdragon 782G ima Snapdragon X53 5G modem-RF sistem, koji podržava i mmWave i frekvencije ispod 6 GHz. Takođe ima podršku za Wi-Fi 6 i Qualcomm FastConnect 6700 sistem za mobilno povezivanje.

Specifikacije Qualcomm Snapdragon 782G

Što se tiče specifikacija, Snapdragon 728G procesor ima Qualcomm AI Engine, Qualcomm Adreno GPU, Qualcomm Kryo CPU i Qualcomm Hexagon procesor u svom jezgru. Ima 64-bitni CPU sa vršnim taktom do 2,7 GHz. Što se tiče povezivanja, Snapdragon 728G ima Snapdragon X53 5G modem-RF sistem koji nudi frekvenciju preuzimanja do 3,7 GHz i frekvenciju uplink-a do 1,6 GHz. Takođe ima Qualcomm FastConnect 6700 sistem koji pruža podršku za WiFi 6, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS i NavIC. Za zvuk, čipset ima Bluetooth LE Audio, Qualcomm aptX suite i Snapdragon Sound tehnologiju. Takođe ima Snapdragon glasovnu aktivaciju i Qualcomm Aqstic.

Što se tiče kamera, Snapdragon 728G ima podršku za snimanje fotografija do 200MP, jednu kameru od 64MP pri 30fps, do 36+22MP dvostruku kameru pri 30fps. Za prikaz, SoC podržava FHD+ ekran sa brzinom osvežavanja ekrana od 144 Hz sa podrškom za HDR10 i HDR10+. Za punjenje podržava Qualcomm Quick Charge 4+ tehnologiju.

Izvor: Bgr

