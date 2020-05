Raspberry Pi lansirao novu kameru sa izmenjivim objektivima

Fondacija koja stoji iza Raspberry Pi računara objavila je da će se na tržištu uskoro naći nova ploča, sa kamerama na kojima je moguće montirati izmenjive objektive. Ovo će obradovati sve hobiste koje interesuju mali računari kao što je Raspberry Pi.

Kamera od 12,3 megapiksela

Nova ploča biće opremljena kamerom od 12,3 megapiksela, a senzor će proizvesti Sony, i to Sony IMX477 sa pikselima od 1,55 mikrona. Do sada je postojala kamera za Raspberry Pi, ali je ona bila niže rezolucije, i sa fiksnim fokusom. Sada će kamera biti visokog kvaliteta, podržavaće C i CS objektive, ali će imati i podesivi fokus. Prvi objektivi koji će se naći u prodaji biće CS objektiv od 6mm, i C objektiv od 16mm. Prvi će koštati oko 25 dolara, a drugi oko 50 dolara po komadu.

Kamera visokog kvaliteta biće kompatibilna sa svim računarima kompanije Raspberry, od modela 1 pa nadalje, a prethodni modul kamere od 8 megapiksela će i dalje biti dostupan kao jeftinija opcija. Nova kamera će se u prodaji naći za svega 50 dolara.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet