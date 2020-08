Rat budućih konzola: Playstation 5 vs Xbox Series X

Jedan od događaja godine biće promocija nove generacije konzola, Microsoft Xbox Series X i Sony PlayStation 5. Mnogo se već zna o novim igračkama, pa se pitamo da li već sada možemo naslutiti ko će biti šampion…

Microsoft i Sony već neko vreme golicaju našu maštu konzolama nove generacije koje će se na tržištu pojaviti tokom ove godine. Do sada su to uglavnom bile neproverene informacije koje su nezvaničnim putevima dolazile do javnosti, ali sada su i sami proizvođači počeli da objavljuju detalje. Već je postala tradicija da se mesecima pre početka prodaje Sony i Microsoft nadmeću za naklonost potencijalnih kupaca. A to rade objavljivanjem specifikacija, najavom premijum ekskluzivnih naslova koji će biti dostupni za konzole, kao i predstavljanjem celokupnog ekosistema koji će ih okruživati.

Konzola ili PC?

Pre nego što predstavimo detalje o Xbox Series X i PS5 konzolama, potrošićemo nekoliko rečenica na njihov odnos s PC računarima. Već nekoliko generacija, konzole su po svojim gejming karakteristikama daleko ispred PC‑ja: donose bolje performanse po bitno nižoj ceni. Razlog za to je prilično jednostavan: PC je multifunkcionalna mašina, bez obzira na to što i tu postoje varijacije. Na gejming PC‑ju možete da koristite kancelarijske programe, da programirate, da se bavite dizajnom… Na poslovnoj mašini možete da se igrate, programirate, koristite je kao multimedijalnu mašinu. Možda ne u kvalitetu kakav daje gejming mašina, ali možete.

S druge strane, konzole su pravljene samo sa jednim ciljem – da postignu vrhunske performanse u igrama. I konzole su suštinski PC računari, ali vrlo specijalizovani. Na njima ne možete da programirate ili da koristite Office aplikacije. Sav hardver koji se nalazi u njima pravljen je isključivo zato da obezbedi maksimalno iskustvo prilikom igranja. PC računari moraju da balansiraju između različitih zahteva i da u svakoj kategoriji budu upotrebljivi – negde više, a negde manje, u zavisnosti od namene.

Konzole nemaju tu brigu i upravo zato mogu da imaju vrhunski hardver koji je namenjen samo za tu jednu svrhu, bez nepotrebnih dodataka. Zato im je i cena daleko niža u odnosu na PC računare iole uporedivih karakteristika. Najzad, proizvođači mogu da prodaju konzole čak i ispod proizvodne cene, očekujući da će razliku naplatiti kroz igre koje možete da kupujete samo kroz zvaničnu prodavnicu.

Obe konzole biće spremne za igranje u 8K rezoluciji, mada je pitanje kada će se pojaviti prve 8K igre i filmovi. Zato će igranje u 4K rezoluciji biti pravo uživanje, sa osvežavanjem na 120 fps

Nakon što smo utvrdili da su konzole „prava stvar“ za igranje, ostaje nam da vidimo koja od dve buduće varijante predstavlja bolji izbor. Ovde se ograničavamo na dostupne podatke i na teoretisanje, jer ove konzole još uvek nisu u prodaji. Očekuje se da će obe biti dostupne krajem godine, u periodu između druge polovine oktobra i početka decembra, što je tradicionalno vreme početka njihove prodaje. To naravno nije slučajno, jer tada počinje sezona prazničnih kupovina, pa je i potražnja za konzolama najveća.

Hardver

Obe konzole zasnovane su na sličnim tehnologijama, prvenstveno zato što koriste AMD‑ove čipove. Procesori su iz AMD Ryzen serije CPU‑ova u Zen 2 arhitekturi. Ova tehnologija je dizajnirana da donese efikasno procesiranje podataka na desktop i prenosivim računarima, ali u konzolama su prilagođene verzije.

Xbox Series X poseduje osmojezgarni procesor koji radi na 3,8 GHz s multithreading‑om, čija brzina može da se spusti na 3,6 GHz. Grafika je zasnovana na RDNA 2 čipu sa 52 computing unit‑a (ukupno 3.328 jezgara), koje rade na 1.825 GHz, uz podršku za hardverski ray‑tracing. Microsoft može da se pohvali da je na ovoj konzoli obezbedio 12 teraflopsa snage za grafičke obrade. Teoretski, novi Xbox donosi oko četiri puta više snage od Xbox One S konzole. Memorija je porasla na 16 GB GDDR6, od čega je 10 GB rezervisano za GPU, a 2,5 GB za operativni sistem. Za smeštanje podataka obezbeđen je SSD kapaciteta 1 TB.

Ove hardverske specifikacije „ciljaju“ na 4K/120 fps igranje, ali sigurni smo da će moći da ide i daleko preko toga, možda čak i do 8K/120 fps. Pošto će Xbox Series X biti aktuelna konzola barem nekoliko godina, veoma je bitno da ide u korak i s budućim 8K standardom.

Sony PlayStation 5 ima sličan hardver. AMD‑ov procesor ugrađen u nju takođe ima osam jezgara, 16 thread‑ova i zasnovan je na Zen 2 arhitekturi. Njegova maksimalna frekvencija je 3,5 GHz, s podrškom za multithreading. Grafika je zasnovana na Radeon Navi RDNA 2 GPU‑u sa 36 computing unit‑a, koji rade na 2,23 GHz i imaju podršku za hardverski ray‑tracing; nude ukupno 10,28 teraflopsa grafičke snage. I ova konzola ima 16 GB GDDR6 memorije, a za podatke je na raspolaganju SSD kapaciteta 825 GB.

Na polju sirove računarske snage mala prednost je na strani Xbox Series X konzole. Međutim, PS5 GPU ima sposobnost da radi na većim frekvencijama, pa će developeri igara imati mogućnost da povećaju brzine CPU‑a i GPU‑a kada je to potrebno, što kod Xbox konzole nije moguće

Dakle, i Sony i Microsoft konzole biće spremne za igranje u 8K rezoluciji, mada je pitanje kada će se pojaviti prve 8K igre i filmovi. Zato će igranje u 4K rezoluciji kod obe konzole biti pravo uživanje, sa osvežavanjem do 120 fps. Obe konzole nude i ray‑tracing u realnom vremenu, koji će precizno izračunavati interakcije i refleksije u 3D prostoru, čineći ga potpuno prirodnim. Pošto je to hardverski izuzetno zahtevan posao, ray‑tracing će znatno umanjivati fps (spašće na 30 fps, umesto 60 ili 120 fps), pa će najverovatnije biti limitiran samo na manje površine. Na primer, Insomniac Games je već potvrdio da će njihova Spider‑Man: Miles Morales igra koristiti ray‑tracing samo na pudlicama.

Na polju sirove računarske snage mala prednost je na strani Xbox Series X konzole, a slična situacija je i sa grafičkim podsistemom. Međutim, PS5 GPU ima sposobnost da radi na većim frekvencijama, pa će developeri igara imati mogućnost da povećaju brzine CPU‑a i GPU‑a kada je to potrebno, što kod Xbox konzole nije moguće. Situacija je na ovom polju prilično izjednačena.

Obe konzole se prebacuju s klasičnih hard‑diskova na SSD‑ove. Time će se znatno ubrzati učitavanje igara i novih nivoa, pa uživanje u igranju neće biti prekidano čestim loading pauzama. Xbox Series X donosi malo veći kapacitet diska, ali PlayStation 5 koristi PCIe 4.0 magistralu, čime je obezbeđena veća brzina protoka – 5,5 GB/s za raw podatke, odnosno 9 GB/s za komprimovane podatke, što je znatno više u odnosu na 2,4 GB/s (odnosno 5 GB/s) kod Xbox konzole. Obe konzole imaju slot za proširenje koji će korisnicima omogućiti da dodaju još jedan SSD i time povećaju ukupan kapacitet za smeštanje podataka.

Mnogi od klasičnih Xbox, Xbox 360 i Xbox One naslova će raditi i na Series X konzoli. Sony je za sada potvrdio da će PS5 biti kompatibilna samo sa PS4 igrama

PS5 ima novi Tempest 3D audio‑čip koji koristi HRTF (Head Related Transfer Function) profile. Oni omogućavaju da se stvori iluzija kao da zvuk dolazi sa svih strana i stavlja igrača u centar dešavanja. Za razliku od dosadašnjih sličnih tehnologija, HRTF koristi posebne profile za svaki tip korisnika, koji se zasnivaju na obliku ušiju i glave. Na početku će biti ponuđeno pet predefinisanih profila, ali će svaki korisnik imati mogućnost da napravi optimalna setovanja za sebe. Ova tehnologija je za sada ograničena samo na slušalice, ali se nadamo da će u nekom narednom periodu biti omogućena i za sve zvučnike. Pomenućemo i da obe konzole poseduju 4K UHD Blu‑Ray drajvove. Ipak, verujemo da je ovo poslednji put da će optički drajvovi biti ugrađivani u konzole, s obzirom na trend da se većina igara preuzima digitalno.

Kontroleri

Svaka nova konzola donosi redizajniranu verziju kontrolera. Xbox Series X džojped je napravljen da bude udoban pri dugotrajnijoj upotrebi. Microsoft se potrudio i da eliminiše latenciju, odnosno kašnjenje između pritiska na neku komandu kontrolera i odgovarajuću akciju koja se dešava na ekranu. Novi kontroleri koriste dinamički sistem latencije, koji bi trebalo da obezbedi da njihovi kontroleri budu veoma responsivni. Ovo će najviše uticaja imati na FPS igre gde je važan svaki milisekund.

Novi PS5 DualSense pad donosi haptički odgovor na komande, koji obezbeđuje dodatni prenos informacija do korisnika koji će osetiti neravnine na putu, pogotke u FPS igrama i slične stvari. Takođe, implementirani su i adaptivni trigeri na L2 i R2 tasterima, koji simuliraju tenziju. Ovo je korisno kada se, recimo, zateže luk za izbacivanje strele. Konačno, kontroler ima ugrađene mikrofone koji će igračima omogućiti da komuniciraju bez nošenja slušalica s mikrofonom.

Znamo da će se za PS5 praviti kompatibilna HD kamera sa stereo‑zvukom, kao i Pulse 3D bežične slušalice, koje bi trebalo da izvuku maksimum iz navodno revolucionarnog Tempest 3D audio engine‑a. Čini nam se da u ovom segmentu PS5 donosi više od Xbox‑a, pa ćemo zabeležiti poen Sony‑jevoj konzoli. Naravno, naglašavamo da je ovo procena na osnovu dostupnih saznanja o kontrolerima, jer nijedan nismo imali prilike da probamo i da ih ocenimo na osnovu ličnog iskustva.

Igre

Nedavno održan Sony‑jev Future of Gaming virtuelni događaj ocenjen je kao veoma uspešan. Na njemu je predstavljeno 29 PlayStation 5 igara, među kojima je veliki broj ekskluzivnih naslova, koji uključuju Gran Turismo 7, već pomenuti Spider‑Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, kao i unapređenu verziju Grand Theft Auto 5. Pažnju su privukle i nove igre, kao što je cyberpunk avantura Stray, pucačina Deathloop i role‑playing igra Little Devil Inside.

Microsoft je objavio prvu listu igara za Xbox Series X konzolu, među kojima su potvrđene Gears 5, Halo Infinite i Saga: Hellblade II. Na svom (takođe virtuelnom) događaju predstavili su i mnoge druge igre, ali njih ne bismo mogli da svrstamo u kategoriju potencijalnih hitova – uglavnom su to bile indi igre, kao i optimizovane verzije igara koje već postoje. U ovom trenutku PS5 je u prednosti, ali situacija se lako može promeniti u narednim mesecima, pogotovo što znamo da je svih 15 gejming studija koji prave igre sa Xbox najavilo da radi na razvoju Series X igara.

U prvom periodu nakon početka prodaje biće mnogo važnije koliko su ove konzole kompatibilne s prethodnim verzijama. Microsoft je po tom pitanju objavio da će mnogi od klasičnih Xbox, Xbox 360 i Xbox One naslova biti igrivo i na Series X konzoli, bilo sa optičkih medija, bilo kao digitalni download‑i. Pri tome, najavljeno je da će zbog bolje hardverske osnove, te igre imati bolje performanse, uključujući veći frame‑rate i kraće vreme učitavanja.

Sony je za sada potvrdio da će PS5 biti kompatibilna samo sa PS4 igrama. U martu je Mark Cerny, PS5 System Architect, objavio da je oko 100 PS4 naslova uspešno testirano, a PlayStation CEO Jim Ryan nedavno je objavio da se testira još oko 4.000 PS4 igara.

Po ovom parametru, trenutno je Xbox Series X u prednosti zbog kompatibilnosti sa starijim igrama. To znači i da će vlasnici nekih starijih generacija Xbox konzola moći „bezbolno“ da pređu na Xbox Series X, jer će i na njemu moći da igraju svoje dosadašnje omiljene igre. Kada su igre u pitanju, ukupan rezultat, računajući nove naslove i kompatibilnost, zasad je nerešen, 1:1.

Digitalni servisi

Pored igara, jedna od najvažnijih kategorija danas kod konzola za igru jeste kakve sve dodatne pogodnosti nude kroz svoje digitalne servise. Xbox Series X će podržavati Game Pass pretplatu, koja će vlasnicima obezbediti pristup do stotina igara. Takođe, on će podržavati i streaming igre zasnovane na cloud‑u kroz novi xCloud servis, koji je trenutno u zatvorenoj beta fazi. Taj servis biće integrisan sa Game Pass‑om, pa će igrači moći da igraju najnovije Xbox naslove na različitim platformama.

Već je postala tradicija da se mesecima pre početka prodaje Sony i Microsoft nadmeću za naklonost potencijalnih kupaca. A to rade objavljivanjem specifikacija, najavom premijum naslova, kao i predstavljanjem celokupnog ekosistema koji razvijaju

Tu je i Xbox Smart Delivery program za vlasnike konzola, koji će omogućiti da se kupi jedna verzija igre i da ona bude dostupna vlasniku na bilo kojoj kompatibilnoj Microsoft platformi. Pominje se i Quick Resume funkcija, koja će omogućiti igračima da nastave igru na drugoj platformi tamo gde su se zaustavili prošli put, bez potrebe da svaki put učitavaju snimljene pozicije iz cloud-a.

Sony PlayStation 5 će podržavati PlayStation Now servis, koji trenutno ima više od 700 PS2, PS3 i PS4 igara. Ove igre mogu da se strimuju i igraju na PS4 konzoli ili na PC‑ju. U ovom trenutku ostaje nerazjašnjeno pitanje da li će i kako te stare igre moći da se igraju na PS5, s obzirom na to da još uvek nemamo potvrdu kompatibilnosti s PS2 i PS3 naslovima. U ovom segmentu vodi Microsoft.

Cena

Cena je mnogima ključan faktor za odabir nove konzole. Tu je teško bilo šta porediti, pošto cene nisu zvanično objavljene. Sve što je poznato još uvek je u domenu nagađanja, pa je to nešto najbliže što možemo da vam ponudimo. Dakle, Sony‑jeva konzola trebalo bi da na američkom tržištu (koje dajemo kao reper, jer smo samo za njega našli procenjene cene za obe konzole) košta 499 dolara za verziju sa optičkim diskom, odnosno 399 dolara bez njega. Datum početka prodaje mogao bi da bude 20. novembar. Xbox Series X bi mogla da počne da se prodaje u SAD krajem oktobra ili početkom novembra, a njena cena će se verovatno kretati između 349 i 499 dolara. Po ovom kriterijumu, obe konzole su prilično izjednačene i tu u ovom trenutku ne bismo mogli da izdvojimo ko je u prednosti.

Ko je pobednik?

Proglašenje pobednika ovde morate da shvatite uslovno. Ovo je samo presek trenutnog stanja i onog što sada znamo o konzolama. Ako saberemo rezultate, dobićemo nerešen rezultat 4:4. Da budemo realni, takav rezultat smo i očekivali. Obe konzole su sličnih performansi – jedna možda malo odskače u jednoj kategoriji, druga u drugoj, ali sve se to na kraju ujednačava.

Drugim rečima, u ovom trenutku ne možemo da izdvojimo jednu konzolu kao bolju, ali ostavljamo prostor da u završnici, u nekoliko narednih meseci, neka od kompanija iznenadi nekim novim momentima, koji će možda poremetiti trenutni odnos snaga.

