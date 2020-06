Review: ASUS Zephyrus ROG 14 – Magija u malom

Već smo upoznali novu AMD platformu za mobilne uređaje kroz TUF Gaming A15 računar, za koji je malo reći da nas je oduševio. Sada nam stiže još jedan predstavnik ROG familije, koji donosi neverovatan nivo performansi u neshvatljivo malom formatu. ROG Zephyrus G14 bio je jedna od atrakcija s početka godine, kada je najavljen na CES sajmu, pobravši nepodeljene simpatije širom sveta. Možemo reći – s punim pravom!

Jedna je stvar kada laptop isporuči vrhunske performanse i sve ostane na tome. Obično su gejming računari veliki, robusni, teški, uz sve što prati takve uređaje i ne baš univerzalnu popularnost među korisnicima. S razlogom, jer idealan kompromis praktično ne postoji – odlične performanse prate visok nivo buke i zagrevanja, velika potrošnja i slično. Sve do sada, jer ROG Zephyrus G14 čitavu formulu okreće naopako! Reč je o najmanjem gejming laptopu u punom smislu te reči, namenjenom onima koji vole da se igraju i stvaraju sadržaje, a koji ne žele da prave nikakve kompromise!

Zvuči neverovatno, ali je tako – ROG Zephyrus G14 donosi neshvatljivo visok nivo performansi u 14-inčnom formatu, malih je dimenzija i zadržava izuzetno visok stepen mobilnosti, uz malu potrošnju baterije. Uz sve to, ostavlja u prašini i gotovo sve današnje desktop sisteme. Kako mu to uspeva?

Mališa opako udara

Jedan deo jednačine uvek je u hardveru. G14 se bazira na novoj generaciji 7-nm AMD Ryzen 4000 procesora, koji su pobrali naše simpatije čim su se pojavili. Procesor je ni manje ni više nego Ryzen 9 4900HS, top-model koji ostavlja iza sebe gotovo kompletnu konkurenciju, bilo s laptop ili desktop tržišta (recimo, primetno je brži od Ryzen 2700X/3600X), što je „nečuveno”. Kada ovako malo pakovanje stigne sa osam jezgara i 16 thread-ova, radnim frekvencijama u rasponu od 3 GHz do 4,3 GHz, te osam grafičkih jezgara, i to sve ima potrošnju od svega 35 W, nemoguće je ne ostati impresioniran.

Ipak, integrisana grafika neće biti dovoljna za igre, a ROG reputacija mora da se opravda – stoga je tu Nvidia GeForce RTX 2060 grafika sa 6 GB sopstvene GDDR6 memorije, doduše u Max-Q izvedbi. Podržava Ray Tracing efekte, ali i nedavno redizajnirani DLSS 2.0, koji donosi još bolje performanse u mnogim današnjim naslovima, udahnjujući novu mladost Nvidia RTX grafikama. Sve u svemu, sjajno! Sve to dopunjuje ultrabrz SSD kapaciteta 1 TB i 16 GB DDR4 memorije za vrhunski ugođaj u svim prilikama.

Ekran dijagonale 14 inča stiže s rezolucijom od 2560 × 1440 tačaka, što je natprosečno za tu dijagonalu i gejming računar, ali treba imati u vidu da je, bez obzira na ROG ime koje svakako obavezuje, Zephyrus 14 laptop koji cilja nešto širu grupu korisnika. Poklonici multimedijalne zabave, ljudi kojima je potreban veoma snažan računar u malom i prenosivom pakovanju, gejmeri, audiofili, mladi, svi oni su potencijalni korisnici računara, pa visoka rezolucija svakako nije višak. Takođe, u ovoj izvedbi je osvežavanje standardnih 60 Hz, a postoji varijanta ROG Zephyrus 14 računara i sa 1080p ekranom s osvežavanjem od 120 Hz. U svakoj varijanti dobija se i Pantone sertifikat koji svedoči o kvalitetu displeja.

Sve to pogoni nova baterija od 76 Wh, koja donosi izuzetnu autonomiju. ASUS obećava 10 sati rada, a mi smo ostvarili bez nekih naročitih problema i bolje rezultate tokom višednevnog korišćenja, s rekordom od čak 14 sati – doduše, u nezahtevnim uslovima i bez naročitog opterećivanja, primera radi, grafičkog podsistema.

Izuzetna pojava uz vrhunski kvalitet

Značajan faktor modernih uređaja, bez obzira na njihov tip, jeste pojava. Utisak i dizajn moraju da prate ambiciozne planove kompanije koliko i kvalitet ugrađenog hardvera. Džaba sve ukoliko izgled nije na nivou. ASUS je uspeo da izbriljira na tom polju i ode korak dalje od svih konkurenata. Naime, u poklopac je implementiran LED dot-matrix displej, s kojim ćete definitivno biti primećeni, ukoliko to želite. On je u stanju da prikazuje razne slike, animacije i GIF-ove dok je laptop uključen. ASUS ovo naziva AniMe Matrix displejem. Sastavljen je od 1215 mini-LED-ova, pri čemu svaki od njih može imati 256 nivoa osvetljenja.

To sve omogućava visok nivo podešavanja i prilagođavanja koji su ostavljeni krajnjem korisniku. AniMe Matrix može da prikaže animirane GIF-ove, razne vizuelizacije (na primer, muzičke), vreme ili bilo šta što vam pada na pamet ili želite da bude zapaženo u vašoj okolini. Postoji i klasična verzija ROG Zephyrus G14 laptopa, bez AniMe Matrix-a, koja je takođe dostupna ukoliko korisnik smatra da mu ovako nešto nije potrebno.

Kvalitet izrade laptopa je na najvišem nivou. ASUS je zadržao svoje inovacije uvedene u novijim serijama mobilnih računara (npr. ErgoLift, koji odiže laptop od površine kako se otvara poklopac zarad ergonomije, ali i boljeg hlađenja), dopunivši ih novim. Recimo, čitav unutrašnji deo ima magnezijumski okvir koji unapređuje čvrstinu unutrašnjeg dela, a istovremeno je otporan na otiske prstiju. Hlađenje je takođe unapređeno, što je bilo neophodno zbog malih dimenzija laptopa, kao i dubina hoda tastera, koji sada imaju hod od 1,7 mm uz podršku za N-Key Rollover (moguće je istovremeno stisnuti mnoštvo tastera, a da ne dođe do blokiranja).

Da sve bude još lepše, ASUS nije zanemario „sitnice” koje život znače. Osim najnovije iteracije Bluetooth-a, laptop stiže sa Wi-Fi 6 podrškom za maksimalan kvalitet bežične konekcije. Pomenutih 16 GB RAM-a stiže u dvokanalnoj konfiguraciji kako se ne bi gubilo ništa na performansama, a laptopu je relativno lako skinuti donji deo i pristupiti unutrašnjosti zarad samostalnog i elegantnog apgrejda u budućnosti. Broj podržanih portova i konekcija je na nivou, posebno kada govorimo o brzim USB-ovima, a možda bismo jedinu zamerku imali upravo na ovom polju jer je, pomalo neuobičajeno za laptop bilo koje vrste, izostavljen čitač kartica.

Dobre karakteristike svih vrsta upotpunjene su Windows 10 Pro operativnim sistemom, premda je moguće da će prodajna verzija stizati s nešto drugačijom konfiguracijom u tom pogledu. Ipak, sve što smo nabrojali dobija dodatni efekat kada imamo u vidu da je sve ovo zapakovano u relativno kompaktan 14-inčni računar, težak svega 1,7 kilograma, pri čemu sve odlično radi, kuleri ne brundaju, kultura rada je na najvišem nivou i uopšte sve radi kao podmazano. U svakom trenutku možete veoma lako i brzo pokupiti svoj laptop sa stola i poneti sa sobom i nastaviti da radite ili uživate u digitalnim sadržajima na drugoj lokaciji, tokom puta i slično.

Upravo je to udarni adut ASUS ROG Zephyrus 14 laptopa. On predstavlja do sada neviđenu kombinaciju snage, mobilnosti i kvalitetnog doživljaja u radu. Sve na njemu je na najvišem nivou, uz izostanak bilo kakvog kompromisa. Istovremeno poseduje jedinstveni šmek i veoma poseban dizajn koji ga izdvaja od bilo čega dostupnog na tržištu. Znamo da mnogi proizvođači obećavaju nikad viđene kombinacije svega i svačega, ali ASUS-u je to zapravo uspelo i zbog toga je reč o tako jedinstvenom proizvodu. Možda i savršenom laptopu za svakodnevnu upotrebu, bez obzira na namenu, korisnikove prohteve i želje, gde god ga put nanese. ROG Zephyrus 14 je fenomenalan proizvod, vredan svakog uloženog dinara, jer ne tera svog vlasnika na kompromise bilo koje vrste i maksimalno mu se prilagođava.

