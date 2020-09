Review: ASUS Zenfone 7 Pro – Pravi “flagship killer”, najzad?

ASUS je, nakon nedavnog predstavljanja ROG Phone 3 gejming telefona, osvežio i svoju mejnstrim ponudu. Zvanično su predstavljeni Zenfone 7 telefoni, koji će imati dva predstavnika – Zenfone 7 i Zenfone 7 Pro. Upravo se potonji našao na našem testu.

Besprekorne performanse upola cene

Novajlija je privukao dosta pažnje, budući da su bile dostupne brojne nezvanične informacije o odličnom odnosu cene i mogućnosti ovih telefona. Zapravo, Zenfone 7 Pro je duhovni naslednik “flagship killer” modela, kakvi su nekada bili Xiaomi i OnePlus modeli koji su zaista nudili performanse top modela upola cene. I dok su novije iteracije vodećih uređaja tih brendova vremenom postali skupi kao i top modeli najvećih proizvođača, ASUS je uspeo da ponudi telefon vrhunskih performansi sa Snapdragon 865+ čipsetom – upola cene. Zaista, sve upućuje upravo na takav tip telefona.

Sama činjenica da je upotrebljen najbrži čipset današnjice dovoljno ukazuje. Reč je o overklokovanoj verziji 865, koja dostiže i do 3,1 GHz, a i grafički čip Adreno 650 je u stanju da dodatno uveća svoj radni takt u odnosu na standardnu verziju. Ipak, treba voditi računa da je rezultat nešto topliji telefon u maksimalnom naporu – to se ne oseća ukoliko ne radite ništa zahtevno, ali čim se malo poigrate shvatićete do koje mere se inače prelepo kućište ovog telefona može zagrejati.

Rezultati sintetičkih testova: Geekbench 5 (single/multicore, OpenCL), 3DMark, PCMark (Work 2.0, ComputerVision)

Vrhunske performanse su potpomognute najkvalitetnijim izborom memorija. Sistemsku memoriju čini LPDDR5 – 8 GB, dok je skladište od 256 GB takođe najbrže kategorije – UFS 3.1. Ukoliko korisnik želi, skladište može dodatno proširiti putem microSD slota. Isti je odvojen od SIM slotova, tako da su Dual SIM opcije na raspolaganju bez obzira želite li da proširite skladišni prostor.

Veliki ekran za veliki telefon

Veliki adut telefona jeste njegov ekran. Tu mislimo i u funkcionalnom i u dizajnerskom smislu, budući da se radi o velikoj, kontinualnoj površini koja nije narušena nikakvim rupicama, zarezima, nikakvim prednjim kamerama. Ovo je postignuto zahvaljujući rotacionom mehanizmu, kojim se zadnja kamera pretvara u prednju za tili čas, zahvaljujući motoru koji je u odnosu na prethodnu seriju sada 40% manji, ali sa 2,2 puta većim obrtnim momentom, te deklarisan na 200.000 otvaranja, što otprilike znači da svaki dan može da se aktivira po 100 puta tokom čitavih 5 godina.

Ne samo da je telefon zbog toga jedinstven, već ima i visoku dozu tzv. „kul faktora“ – prosto ćete želeti da aktivirate prednju kameru samo da biste videli mehanizam još jednom na delu. Pride, možete podesiti stepene do kojih želite da se kamera zarotira i slikati u različitim uglovima.

Što se veličine telefona/ekrana tiče, Zenfone 7 Pro ima dijagonalu od 6,67“ i AMOLED ekran, koji će nuditi 90 Hz osvežavanje. Rezolucija ekrana je 2400 × 1080 piksela, a odnos stranica 20:9. Prikaz je izvanredan i tu nema nikakve dileme, a odličan ugođaj posebno podstiče visoka stopa osvežavanja zbog čega sve operacije deluju glatko. Samo treba voditi računa o nešto većoj težini telefona – s masom od dobrih 230 grama definitivno spada u teže uređaje svoje kategorije.

Baterija koja traje

Odlične vesti za sve poklonike dugotrajne baterije – a svi spadamo u iste – Zenfone 7 Pro ne samo da će imati bateriju od 5000 mAh, već i mnoštvo naprednih opcija koje smo videli na ROG Phone 3 telefonu. Tu ubrajamo podršku za podešavanje maksimalnog nivoa napunjenosti, (de)aktiviranje sporog punjenja i slično. U pakovanju je brzi punjač od 30 W koji će dopuniti 65% baterije za manje od pola sata.



Zanimljive opcije punjenja baterije

Maksimalno utegnut sistem

Telefon dolazi s Android 10 operativnim sistemom, koji se oslanja na Zen UI 7 korisnički interfejs. Isti stiže sa dosta naprednih opcija i mogućnosti, a u ASUS-u ističu da su puno uradili da minimizuju vreme potrebno za određene operacije poput prepoznavanja otiska prsta ili pritiska na ikonice, kako bi korisnici imali maksimalno brz osećaj u radu.

Android 10 sa Zen UI 7 korisničkim interfejsom

Inovativna kamera

Kamera je tradicionalni adut ovih telefona, s pomenutim rotacionim mehanizmom zahvaljujući kom se sistem zadnjih kamera koristi i kao prednja kamera, što donosi ogromne prednosti u odnosu na sve druge telefone kada je kvalitet ovakve vrste snimanja u pitanju, budući da se koristi daleko moćniji kamera sistem. Tako je i ovog puta – obrtni mehanizam je tu, tako da će korisnici moći da prave selfije i videe prednjom kamerom u maksimalnom kvalitetu.

Snimci ASUS Zenfone 7 Pro telefona

Za to su zaduženi glavni 64MP Sony IMX686 senzor, korišćen i u nedavno predstavljenom ROG Phone 3 telefonu, kao i 12MP Sony IMX363 ultra-wide senzor. Njih prati i 8 MP telefoto senzor s podrškom za 3X optički zum, koji podržava optičku stabilizaciju, baš kao i glavni senzor. Opcije za snimanje su brojne i raznovrsne, optička stabilizacija je prisutna na glavnom i telefoto senzoru, moguće je snimanje videa čak u 8K rezoluciji pri 30 fps, odnosno 4K pri 60 fps i tako dalje. Ukupni rezultati su izuzetno dobri, tako da je ukupan utisak o kameri odličan.

ASUS je definitivno uradio odličan posao kada je Zenfone 7 Pro u pitanju. Videćemo kolika će biti cena na srpskom tržištu kada se telefon bude pojavio kod nas, i to nas dovodi do dve zanimljive stvari. Prva je da će telefon zvanično koštati nešto više od 500 evra, što nam daje nadu da će biti dostupan po značajno nižim cenama od modela kao što su Xiaomi Mi 10 ili OnePlus 8 – bukvalno istinski flagship killer, po duplo manjoj ceni u odnosu na top modele konkurenata. Druga sjajna stvar je da će telefona definitivno biti u Srbiji nakon određene pauze kada je Zenfone serija u pitanju – Zenfone 7 Pro će itekako biti veliki izazov za sve etablirane brendove, a istovremeno ogromna šansa za ASUS da privuče veliki broj korisnika koji cene odnos uloženog i dobijenog.

