Review: Honor Band 5 – Pamet oko ručnog zgloba

Ko bi rekao pre samo koju godinu da će pamet biti rasuta svuda po našim telima. Dok stručnjaci prognoziraju veliki bum nosive pametne elektronike, Honor ćuti i radi – pred nama je već peta generacija Honor Band pametne narukvice, koja sa svakom novom iteracijom dobija više funkcija i mogućnosti.

Ukoliko je pametni sat preterana stavka s gomilom mogućnosti koje možda impresivno deluju na papiru, ali niste sigurni koliko su vam neophodne, ili prosto smatrate da nije vredan tolike investicije, možda je pametna narukvica adekvatnije rešenje. Nije toliko nametljiva, niti upadljiva, ne zahteva previše prilagođavanja, a obično stiže s dosta jednostavnijim funkcijama. Povrh toga je vrlo, vrlo pristupačna. Baterija traje po nedelju dana ili čak više, što je za većinu pametnih satova misaona imenica, pa samim tim ne traže svakodnevno vođenje računa o stanju iste.

Kada proizvod ulazi u petu generaciju, teško je očekivati revolucionarne pomake, ali konstantna evolucija brojnih stavki znači da je Honor Band 5 dosta korisniji i upotrebljiviji uređaj u odnosu na prethodnike. Sada stiže sa AMOLED displejem osetljivim na dodir, monitorom rada srca i sna, fitnes modom koji podržava još više vežbi, stilizovanim skinovima za sat… sve u svemu, ima dosta „materijala” koji Honor Band 5 čine interesantnim dodatkom vašoj digitalnoj svakodnevici.

Pomalo paradoksalno je da je sistem pakovanja i punjenja baterije sušta suprotnost jednostavnosti kojom odiše narukvica. Naime, baterija se puni tako što se narukvica vrlo precizno mora postaviti na odgovarajuće postolje, te potom vezati kaiš. No, ovu operaciju nećete obavljati tako često. Honor tvrdi da će baterija trajati dve nedelje, ali je ostvarivo samo ukoliko pogasite apsolutno sve i pametnu narukvicu lišite “svake trunke pameti”. Realni scenario donosi pet do sedam dana trajanja baterije.

Ekran je OLED tipa, što ga čini neočekivano čitkim i jasnim u svim uslovima. Oblika je pravougaonika, dijagonale 0,95 inča, rezolucije 240 × 120 piksela i gustine prikaza od 283 PPI. Na njemu će se ispisivati sve korisne informacije, a u teoriji ih ima veoma mnogo. Pomoću TruSeen 3.0 i TruSleep tehnologija mere se otkucaji srca, odnosno prati san. Posebno je zanimljivo praćenje sna u realnom vremenu, uz automatsko beleženje perioda REM faze, dubokog sna, nestabilnog sna. Sve ove informacije prebacivaće se u mobilni telefon po uspostavljanju veze, tako da u svakom trenutku možete pogledati precizne informacije i statistike.

Naravno, možete dobiti i još mnogo drugih informacija, poput potrošenih kalorija, pređene distance, statistike pređenih koraka, hodanja u zatvorenom i otvorenom prostoru ili vožnje biciklom. Honor Band 5 prepoznaje čak i plivanje, te eliptičan i slobodan trening za ukupno 10 fitnes režima. Brojne informacije biće aproksimacija umesto tačnih vrednosti, ali je to sasvim normalno – barem ćete imati okvirne brojke na osnovu kojih se posle možete orijentisati. Pametna narukvica ne bi bila to što jeste da nije vodootporna, i to do dubine od čak 50 metara.

Tu nije kraj, budući da inteligentni asistent pomaže na još nekoliko načina. Pruža informacije o dolazećim pozivima, daje mogućnost odbijanja poziva, čitanje SMS-ova, ima alarm, tajmer, kao i razne vrste upozorenja putem vibracija. Sve ovo pomaže u svakodnevnom korišćenju, omogućavajući da korisnik uvek bude u toku s raznim vrstama informacija od značaja. Treba reći da sve to Honor Band 5 postiže vrlo nenametljivo i bez mnogo pompe, neprimetno se integrišući s vašim okruženjem i pametnim telefonom. Vi možete koristiti sve funkcije, samo neke ili nijednu, budući da je uvek tu opcija upotrebe u vidu jednostavnog sata s visokim stepenom stilizacije.

