Review: Motorola g6 Play – Igrajte pametno

Motorola je obavila sjajan posao s novim moto g6 uređajima. U prethodnom broju bavili smo se standardnim verzijama ovih modela, a sada je red da bacimo pogled na model koji se izdvaja u nekoliko aspekata, a domaćim korisnicima biće verovatno najprimamljivija atraktivna cena. Isprobali smo moto g6 Play.

Uvek se postavlja pitanje koliko toga žrtvujemo opredelivši se za najjeftiniji model iz neke serije i da li se može “preživeti” bez mogućnosti koje pružaju skuplje alternative. U načelu, odgovor je potvrdan i moto g6 Play je odličan izbor, bez obzira na to što predstavlja bazični uređaj. Uostalom, prosudite sami.

Razigrana šestica

Motorola moto g6 Play je daleko sličniji moto g6 verziji nego moto g6 Plus, a po dimenzijama je gotovo isti kao i klasični moto g6, s tim što je nijansu viši i deblji. Pod tim zaista mislimo nijansu, jer je reč o delovima milimetra, tako da u ruci isto leže. Dobra vest je da u kvalitetu izrade i samom kućištu nema razlike, što je vrlo bitno, jer moto g6 i g6 Plus odaju utisak uređaja više klase nego što to zaista jesu, a ista priča važi za moto g6 Play. Pod time mislimo na staklo napred i pozadi, pa moto g6 Play s nešto većom masom (175 grama) odaje utisak robusnog telefona koji je veoma kvalitetno napravljen. Tadi se takođe o Gorilla Glass-u, s tim što kod ove verzije nismo pronašli sigurnu potvrdu da li je treća generacija ovog stakla ili neka druga. Nama je samo bitno da je reč o proverenom rešenju, jer je praktično svaka generacija ovog zaštitnog stakla proverena i kvalitetna.

Veliki ekran dijagonale 5,7 inča karakteriše format 18:9 koji predstavlja novi industrijski standard. Ovde se radi o prilično dobrom IPS ekranu koji ima manju gustinu piksela od 282 ppi zbog niže rezolucije 720×1440 piksela. U praksi mnogi neće primetiti razliku, ali je Motorola na taj način smanjila troškove proizvodnje, a time i finalnu cenu. Ova odluka ima i dobru stranu, jer je niža rezolucija ujedno i manji izazov za ugrađeni hardver. Posebno kada govorimo o budžetskom rešenju u vidu Snapdragon 430 čipseta koji se ovde koristi umesto 450 varijante u standardnom moto g6. Razlika između ove dve hardverske konfiguracije nije preterano velika, pa će, uz bitno manji broj piksela koji treba da se renderuje, GPU kod Play modela biti osetno rasterećeniji. U prevodu, sve na moto g6 Play radi izuzetno glatko: od samog Android okruženja i osnovnog interfejsa, pa sve do igara koje posebno opterećuju grafičku jedinicu. Podsetimo se da Snapdragon 430 koristi slabašni Adreno 505 koji je daleko bolje prilagođen nižoj rezoluciji. Stoga je kombinacija hardvera i ekrana daleko bolje balansirana nego kod standardnog g6.

Memorije ne manjka, pa telefon raspolaže s 3 GB RAM i 32 GB storage-a, a tu je i mogućnost proširenja putem microSD kartice kapaciteta od 256 GB. Iako je kućište gotovo isto, čitač otiska prsta pomeren je pozadi, a da li je to prednost ili mana, zavisi od ličnog utiska korisnika. Potpisnik ovih redova prednost daje čitaču s prednje strane, ali deo Redakcije slaže se da je čitač pozadi pravi izbor, te stoga ostavljamo vama da odlučite šta vam više odgovara. Senzor otiska prsta radi odlično, iako je nešto sporiji od skupljih uređaja, ali je praktično isti kao i kod ostalih moto g6 varijacija.

Slike, slike…

Zadnja kamera svedena je na jedan senzor rezolucije 13 Mp, ali s velikim otvorom blende (f2.0) koju karakteriše solidan kvalitet. Naravno, ne može da se meri sa skupljim modelima, ali su nivo detalja, dinamički raspon i kvalitet zapisa na očekivanom nivou. Tu i tamo malo se gubi na detaljima. Podržan je HDR, a kamera raspolaže sa phase detection autofokusnim sistemom i LED blicem. Softver kamere je jednostavan i nema previše opcija, a kvalitet fotografija iznenađujuće je dobar, mada se povremeno primeti nedostatak optičke stabilizacije. Dobra vest je da se i u slabijim svetlosnim uslovima mogu napraviti kvalitetne fotografije. Ukoliko imate mirnu ruku i uvek okinete koji put više, barem jedna fotografija biće oštra. Kao i kod druga dva modela, čipseta je ograničio snimanje na 1080p rezoluciju. Kamera za selfije je solidna (8 Mp), što je dovoljno za većinu korisnika.

Kapacitet baterije je čitavih 4000 mAh, pa ne čudi što je ovaj model na testu autonomije “počistio” druga dva g6 modela. Dva dana autonomije praktično je zagarantovano, a ukoliko ne preterujete s korišćenjem, posegnućete za punjačem tek pri kraju trećeg. Uređaj brzo puni, mada nam nije jasno zašto koristi stari USB 2.0 konektor, umesto novog Type-C interfejsa. Telefon dolazi sa Android-om 8.0 koji, tipično za Moto G seriju, radi gotovo perfektno i “upeglan” je kao što smo na to i navikli.

Sve u svemu, moto g6 Play je na nekoliko mesta uskraćen u odnosu na standardni g6, ali je 10.000 dinara jeftiniji u maloprodaji. Sa ovako ozbiljnom cenovnom razlikom očekivali biste više razlika, posebno jer u nekim aspektima g6 Play čak i nadmašuje skuplju braću. Govorimo o nešto bolje balansiranom hardveru i ekranu, kao i fantastičnoj autonomiji. Još bitnije, to moto g6 Play smešta u konkurenciju s modelima pored kojih izgleda kao daleko atraktivniji izbor. Stoga, ukoliko ne želite da pređete granicu od oko 200 evra, moto g6 Play je potencijalno najbolji izbor u klasi i kao takav dobija našu preporuku.

www.motorola.com/rs/sr/home

(Objavljeno u PCPress-u #256)

Podelite s prijateljima

Tweet