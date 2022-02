Rockstar potvrdio da radi na razvoju nove GTA igre

Rockstar Games je otkrio kada će fanovi Grand Theft Auto V moći uskoro da se dočepaju verzija za PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Izdanja aktuelne generacije stižu 15. marta.

Grand Theft Auto V dolazi sa poboljšanim performansama

Kada GTA V i GTA Online dođu do svoje treće generacije konzola, igrači će imati nove funkcije za proveru. Rockstar dodaje nekoliko grafičkih režima, uključujući brzinu kadrova do 60 fps, rezoluciju do 4K, praćenje zraka, HDR i nadogradnje tekstura i crtanja udaljenosti. Takođe možete očekivati brže vreme učitavanja i 3D zvuk. Postoji i novi vodič za iskustvo sa više igrača. Novi igrači mogu pristupiti Career Builder-u, koji im omogućava da počnu da vode posao kao bajkeri, izvršni direktori, revolveraši ili vlasnici noćnog kluba od samog početka. Igrači veterani će imati mogućnost da ponovo pokrenu svoj lik i uskoče u Career Builder u bilo kom trenutku.

Oni koji igraju verzije za PS4 ili Xbox One moći će da prenesu svoj učinak i likove za GTA V i GTA Online sa jedne na drugu konzolu. Ali, ovo je ipak jednokratna migracija. Samostalna verzija GTA Online takođe dolazi na konzole aktuelne generacije 15. marta. PS5 igrači će imati tri meseca besplatnog pristupa. Međutim, Rockstar nije otkrio cene za nove verzije GTA V ili GTA Online. U međuvremenu, Rockstar je potvrdio da GTA 6 igra uskoro dolazi. Kaže da je aktivni razvoj igre uveliko u toku i da će podeliti više detalja kada bude spremna.

Izvor: Engadget

